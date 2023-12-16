Fed威廉斯：討論明年3月降息「並不成熟」

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯表示，現在要討論聯準會（Fed）將於明年3月降息，時機「並不成熟」。路透
紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯表示，現在要討論聯準會（Fed）將於明年3月降息，時機「並不成熟」。路透

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）副主席、紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯15日表示，現在要討論聯準會（Fed）將於明年3月降息，時機「並不成熟」。他也說，「我們現在並未真正討論降息」，仍在評估策利率是否夠高，足以使通膨率持久維持在2%目標附近。

威廉斯表示，「過去一年來我們所學到的，就是經濟數據會以出人意料的方式變動。如果通膨的進展停頓，或逆轉，我們必須準備進一步緊縮」。

威廉斯並未表示目前的利率「有充分的約束力」，但也承認由於通膨下降，失業偏低，且成長堅實，Fed有可能「位於，或接近」此一門檻。

他強調，有關明年3月降息一事，「連設想都嫌不成熟」；不過他也承認，隨著經濟更為平衡，且通膨進下步下降，則降息應屬適當。

通膨 Fed

延伸閱讀

NBA／最高薪2大教頭 球隊竟包辦東、西區爐主

NBA／輸不停！談如何止20連敗 活塞主帥：空間拉開就能得分

Fed官員仍不願鬆口談降息！ 重頭戲是午夜的鮑爾談話

天才雲集+最高薪教練 活塞忍辱重建7年竟換來15連敗

相關新聞

歐元區經濟衰退風險升高

最新公布的數據顯示，歐元區民間經濟活動進一步惡化，德國和法國的商業活動都走疲，歐元區經濟下半年步入衰退的風險進一步升高。...

美房貸利率跌到6字頭 有助明年房市逐步解凍

美國房貸利率降至7%以下，為四個月來新低點，稍微緩解美國房市因民眾難以負擔房價而持續低迷的情況，或許有助明年房市逐步解凍...

國安部發文嚴斥唱衰經濟 微博警告財經博主

（德國之聲中文網）12月14日，《金融時報》中文網專欄作家Jeff Li在社交媒體X上發帖稱："作為財經博主，收到了平台的私下提醒，宛如一個小丫鬟偷偷和我說悄悄話：主子您可千萬別作死啊"。該貼同時附上

市場質疑COP28協議 歐盟碳價探14月低點

由於市場不相信聯合國氣候峰會上締結的協議，會促使各國政府採取重大行動，歐盟碳價14日盤中重挫到14個月新低。

上季全球房價年漲3.5%

萊坊（Knight Frank）的最新報告顯示，儘管經濟與全球逆風來襲，世界各地的住宅不動產價格在第3季展現韌性，平均年...

Fed政策轉向寬鬆 金融市場提前賀年

彭博資訊金融市場資深專欄作家歐瑟士（John Authers）撰文指出，聯準會（Fed）決策小組聯邦公開市場委員會（FO...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。