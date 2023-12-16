Fed威廉斯：討論明年3月降息「並不成熟」

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）副主席、紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯15日表示，現在要討論聯準會（Fed）將於明年3月降息，時機「並不成熟」。他也說，「我們現在並未真正討論降息」，仍在評估策利率是否夠高，足以使通膨率持久維持在2%目標附近。

威廉斯表示，「過去一年來我們所學到的，就是經濟數據會以出人意料的方式變動。如果通膨的進展停頓，或逆轉，我們必須準備進一步緊縮」。

威廉斯並未表示目前的利率「有充分的約束力」，但也承認由於通膨下降，失業偏低，且成長堅實，Fed有可能「位於，或接近」此一門檻。

他強調，有關明年3月降息一事，「連設想都嫌不成熟」；不過他也承認，隨著經濟更為平衡，且通膨進下步下降，則降息應屬適當。