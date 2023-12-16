國安部發文嚴斥唱衰經濟 微博警告財經博主

（德國之聲中文網）12月14日，《金融時報》中文網專欄作家Jeff Li在社交媒體X上發帖稱："作為財經博主，收到了平台的私下提醒，宛如一個小丫鬟偷偷和我說悄悄話：主子您可千萬別作死啊"。該貼同時附上了微博財經和微博股票發的消息，內容都是"老師好，近期發博請務必注意言論尺度，切勿發布任何唱衰經濟的言論。感謝老師的配合！"

除Jeff Li外，中國社交媒體上的財經博主本周五也表示，他們已被警告不要發表任何對經濟悲觀的觀點，也就是所謂唱衰經濟的言論。數名中國財經博主向法新社表示，他們收到了微博發來的"近期發博請務必注意言論尺度，切勿發布任何唱衰經濟的言論"的警告。

一位擁有超過900萬粉絲的中國經濟學家告訴法新社，他"最近兩次收到此類提醒"，盡管他表示自己對中國的前景持樂觀態度。

中央經濟工作會議要求唱響中國經濟光明論後國安部發文

12月11日-12日，中國召開中央經濟工作會議，提出要"加強經濟宣傳和輿論引導，唱響中國經濟光明論"。觀察家擔心，中國將進一步控制輿論，打壓中國國內對經濟政策的批評聲音，限制有關中國經濟的負面新聞傳播。

12月15日，國家安全部微信公號發布文章--《國家安全機關堅決築牢經濟安全屏障》，論及唱衰中國經濟的危害。文章寫道，"各類意圖唱衰中國經濟的'陳詞濫調'不斷出現，其本質是妄圖以種種虛假敘事構建'中國衰敗'的'話語陷阱''認知陷阱'，以持續對中國特色社會主義制度及道路進行攻擊、否定，妄圖對中國開展戰略上的圍堵打壓。"文章還稱，"推動高質量發展必須與確保高水平安全相向而行、齊頭並進。一些別有用心者無視這一基本邏輯，選擇性忽視三年疫情及局部地緣沖突帶來的全球性經濟創傷和不利影響，忽略西方持續對華'脫鉤斷鏈'、遏制打壓形成的強大阻力，以'賊喊捉賊'的方式，惡意編造我'安全替代發展''排擠外資''打壓民企'等虛假敘事，重彈'中國威脅'的陳年老調，故意制造、挑動和放大安全和發展之間所謂不可調和的矛盾，其真實目的是擾亂市場預期和秩序，阻斷我國經濟向好勢頭。"

文章最後稱，"國家安全機關將堅定履行維護國家主權、安全、發展利益的職責使命......堅決依法打擊懲治經濟安全領域危害國家安全的違法犯罪活動，為高質量發展創造安全穩定環境；會同有關部門，持續有效防範化解經濟領域安全風險，堅決守住不發生系統性風險的底線......"

氣氛肅殺

微博相關話題下，網友表示，"衰不是唱衰的，誰有那麼大能量唱唱就衰"，"想笑，堵嘴來維護是吧"，"普通股民還能不樂觀發言嗎？抓不抓啊，害怕"，"這種肅殺的氣氛，外資還敢來麼"。

作家"孔二狗"在微博上寫道"我對'唱衰'這個詞始終不太理解，無論是經濟還是某個行業，難道是能被唱衰的？ ... 這得多大個巫婆能唱衰？人類歷史上有什麼被唱衰後就真衰了的記錄嗎？"他的這條微博評論很快被刪除。

今年六月，曾擔任新華社記者的財經作家吳曉波在微博上被禁言。他在微博上原本擁有超過473萬粉絲。6月26日，吳曉波微博賬號主頁顯示，"因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態"。之前，吳曉波發表了涉及中國失業率以及針砭現行經濟政策的文章。他說，在他看來，中國的失業率問題真相是產業經濟蕭條，民營企業家集體缺乏投資意願，最終造成全體觀望、持幣惜購的低迷景象。自8月份以來，中國國家統計局就沒有公布過青年失業率。今年6月，中國城鎮16至24歲的年輕人的失業率達到了創紀錄的21.3%。

（法新社等）

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