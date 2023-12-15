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Nvidia股價飆太兇…員工暴富 傳工作呈「半退休」狀態

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
輝達股價暴衝，資深員工身價隨之大增，據傳有人因而此進入半退休狀態，不再那麼認真打拚工作。路透
輝達股價暴衝，資深員工身價隨之大增，據傳有人因而此進入半退休狀態，不再那麼認真打拚工作。路透

輝達（Nvidia）股價直線飆升，讓持有不少自家股票的資深員工身價暴增。據傳部分人員卻也因此進入「半退休」狀態，不再像過去一樣努力工作，引發其他人不滿。執行長黃仁勳也特地在上個月的全體會議中，提及此事。

Business Insider（BI）報導，參加輝達全體會議的人士告訴BI，黃仁勳在員工預先提交的問題名單中，做出回覆的一題是，資深員工似乎已經在「半退休」狀態，該怎麼辦？

黃仁勳說，在輝達工作像是自願去運動，所有員工都該像是管理自身時間的「執行長」。他坦承部分員工在輝達資歷很久，並開玩笑地唱名，他說這是成年人該做的判斷。消息人士說，他大致的意思是，每個人應該自己決定對工作的投入程度，並負起責任。

輝達過去五年股價暴衝約1,200%，許多員工賺到口袋滿出來。意料之外的附帶結果之一是，職員之間的關係日益緊張，有些人覺得資深人員沒做好分內工作。

一名人士說，黃仁勳要強調的是，「做好你『該死』的工作」。

報導指出，該公司員工近乎虔誠地支持黃仁勳，但也怪罪公司過度以員工為中心的文化、相對放任的管理風格、以及近來在先進晶片市場接近主宰的地位。輝達最近出現許多擁股自重的百萬富豪，也可能讓人缺乏和過去一樣努力工作的動機。

輝達面臨的監管壓力日增，與超微（AMD）、英特爾、亞馬遜、微軟等的競爭也更激烈，公司內部醞釀的不和，難說有朝一日也許會變成更嚴重的風險。

黃仁勳 NVIDIA 輝達 退休

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