英特爾擘劃AI PC宏偉規畫…需要時間實現 勢將遭遇競爭壓力

英特爾最新發表的晶片，顯示已有針對人工智慧（AI）個人電腦（PC）的宏遠規畫，正在打造培養開發與使用人工智慧（AI）的生態系，一如在WiFi發展初期的做法，但仍需要時間趕上其他對手，時間拉得愈長，競爭壓力就愈大。

MarketWatch分析，英特爾的紐約發表會充斥合作夥伴的影音身影，從戴爾（Dell）、惠普（HP）、慧與科技（HPE）及聯想（Lenovo）等硬體業者，一直到微軟（Microsoft）等軟體業者，執行長基辛格也宣揚AI PC的潛力。

英特爾正積極推動擴增智慧（augment intelligence）、以及拉近AI與用戶之間的距離，開發出能在邊緣運算加速從事AI功能的晶片核心，好處是用戶查詢資訊與求助的成本能大幅降低、使用所需的運算能力和電力也較低，回應速度也更快，有助讓想把數據留在自家系統的企業更感安全。

英特爾正與超過100家軟體開發者合作，幫助壯大AI應用程式（App）生態系，推估邊緣運算支出到2030年時將成長至4,450億美元，以AI工作量的成長最快。

由於輝達（Nvidia）已完全稱霸AI資料中心和雲端運算系統市場，英特爾轉而運用主宰PC和伺服器市場的優勢，推出聚焦AI的產品，有助重振晶片銷售。

問題在於，在PC銷售已連兩年下滑之際，英特爾和對手超微（AMD）能否以這些新產品振興PC市場活力。IDC今年8月指出，生成式AI出現，讓所有IT決策者重新思考預算的優先順序，雖然AI PC現在還沒準備好，但已引導一些裝置採購的討論。IDC預測明年PC市場將再度成長，出貨量將擴增3.7%。

另一個問題是，英特爾結合中央處理器（CPU）、繪圖處理器（GPU）及神經處理器（NPU）的Core Ultra晶片，明年將遭遇以安謀（Arm）架構為基礎晶片的競爭，例如高通最近發表的Snapdragon X Elite平台。

AI在商用伺服器與PC的潛力確實可能高於原本預期，微軟Windows 10周期即將結束也有望在2025年掀起換機潮，給了軟體開發者更多時間探索AI PC的商用與消費者應用，但這些都不會在一夕之間發生。