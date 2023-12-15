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鎮店搖錢樹！上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺31億

鎮店搖錢樹！上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺31億

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
大型連鎖賣場好市多。美聯社
大型連鎖賣場好市多。美聯社

黃金已變成好市多（Costco）的熱賣商品，好市多執行長賈蘭提14日在財報法說會中說，上季共賣出價值1億美元的1英兩金條，約合新台幣31.3億元。

Business Insider報導，賈蘭提被問到年終購物季的消費趨勢是什麼，他打趣地說：「他們（顧客）正在狂掃黃金。」賈蘭提之前說，好市多在網路商城上架黃金商品後，數小時內庫存就搶購一空。

好市多網站販售的1英兩24K金金條，由南非蘭德精煉廠和瑞士PAMP Suisse鑄幣廠供貨。好市多上季新增7,200萬名付費家庭會員。

報導還說，這兩款金條商品目前都缺貨，因此不清楚價格，但好市多發布財報時，每英兩黃金的交易報價為2,035美元。

賈蘭提指出，上季還有另一個值得注意的收藏品：傳奇棒球球星貝魯‧比斯（Babe Ruth）的簽名棒球卡，成交價格高達2萬美元。他說：「趕在最後一刻才購買的消費者，這裡有一張1951年洋基傳奇球星米奇‧曼托（Mickey Mantle）的簽名新秀卡，保存狀態接近完美，網路售價高達25萬美元。」

好市多執行長賈蘭提14日在財報法說會中說，上季共賣出價值1億美元的1英兩金條。美聯社
好市多執行長賈蘭提14日在財報法說會中說，上季共賣出價值1億美元的1英兩金條。美聯社

好市多 網路 售價

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