美經濟軟著陸在望？ 桑默斯：可能只是「降落在航空母鑑」上

前美國財政部長暨哈佛大學教授桑默斯表示，現在說美國經濟已經「軟著陸」，時機還不成熟。

桑默斯在金融時報15日刊出的訪談中說，此刻斷定美國「軟著陸」還言之過早，他舉出下列幾個原因：

桑默斯認為，就此刻而論，若把美國經濟走勢比喻作飛機飛航，日後或許會「在航空母艦上軟著陸」，但美國經濟「可能飛得過高」以致最後硬著陸。

話雖如此，桑默斯說：「如果所謂軟著意指通膨率高於4%、失業率低於4%的一段時期，且美國能掙脫那種處境並且避開衰退--那種情況在美國從來沒發生過，在其他工業國家也少有前例。看來雖有此可能性，但我認為要下定論還早得很。」