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美經濟軟著陸在望？ 桑默斯：可能只是「降落在航空母鑑」上

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
前美國財長桑默斯。美聯社
前美國財長桑默斯。美聯社

美國財政部長暨哈佛大學教授桑默斯表示，現在說美國經濟已經「軟著陸」，時機還不成熟。

桑默斯在金融時報15日刊出的訪談中說，此刻斷定美國「軟著陸」還言之過早，他舉出下列幾個原因：

一、一些指標顯示，基礎通膨率仍遠高於2%的水準。

二、即使目前通膨率在2%，未來會不會再度回升，情勢仍不明朗。

三、現在還不確定，近來經濟趨緩，是不是因為眾多問題造成的--從信用流動下滑、殖利率曲線「倒掛」、某些消費者行為，乃至於信用緊繃跡象增多。若是經濟將「著陸」，上述問題將推升硬著陸的可能性。

桑默斯認為，就此刻而論，若把美國經濟走勢比喻作飛機飛航，日後或許會「在航空母艦上軟著陸」，但美國經濟「可能飛得過高」以致最後硬著陸。

話雖如此，桑默斯說：「如果所謂軟著意指通膨率高於4%、失業率低於4%的一段時期，且美國能掙脫那種處境並且避開衰退--那種情況在美國從來沒發生過，在其他工業國家也少有前例。看來雖有此可能性，但我認為要下定論還早得很。」

美國 通膨 航空母艦 失業

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