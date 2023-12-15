美經濟軟著陸在望？ 桑默斯：可能只是「降落在航空母鑑」上
前美國財政部長暨哈佛大學教授桑默斯表示，現在說美國經濟已經「軟著陸」，時機還不成熟。
桑默斯在金融時報15日刊出的訪談中說，此刻斷定美國「軟著陸」還言之過早，他舉出下列幾個原因：
一、一些指標顯示，基礎通膨率仍遠高於2%的水準。
二、即使目前通膨率在2%，未來會不會再度回升，情勢仍不明朗。
三、現在還不確定，近來經濟趨緩，是不是因為眾多問題造成的--從信用流動下滑、殖利率曲線「倒掛」、某些消費者行為，乃至於信用緊繃跡象增多。若是經濟將「著陸」，上述問題將推升硬著陸的可能性。
桑默斯認為，就此刻而論，若把美國經濟走勢比喻作飛機飛航，日後或許會「在航空母艦上軟著陸」，但美國經濟「可能飛得過高」以致最後硬著陸。
話雖如此，桑默斯說：「如果所謂軟著意指通膨率高於4%、失業率低於4%的一段時期，且美國能掙脫那種處境並且避開衰退--那種情況在美國從來沒發生過，在其他工業國家也少有前例。看來雖有此可能性，但我認為要下定論還早得很。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言