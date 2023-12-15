快訊

「帝王條款」畫作事件 校方刪文後再發文祝賀 學生感言也曝光

相處自在！「5星座」天生自帶幽默感 射手樂觀輕鬆、雙子常讓人大笑

「6年前被母親綁架」英少年在法山區獨自走了4天 善心司機撿到他！

蘋果iPad和MacBook傳採OLED 恐撼動面板業 打擊到友達和群創

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
蘋果傳將在iPad和MacBook上擴大使用先進的OLED螢幕。圖為蘋果執行長庫克。路透
蘋果傳將在iPad和MacBook上擴大使用先進的OLED螢幕。圖為蘋果執行長庫克。路透

日經報導，蘋果公司（Apple）將在iPad和MacBook上擴大使用先進的OLED螢幕，並考慮最終要推出可折疊的平板電腦，此舉將撼動以LCD為主、價值1,500億美元的面板產業。

OLED螢幕已用在包括iPhone在內大部分的高階智慧手機。根據多位業界人士，蘋果計劃明年高階款iPad也會用。而配備OLED的MacBook也在開發當中，最早2025年下半年投產。

OLED更普及對於已在這項技術投入巨資的三星顯示器、樂金顯示器和中國大陸京東方等公司來說，是重大勝利。反之，對在該領域沒有太大影響力的面板製造商，包括台灣的友達和群創，以及日本的JDI和夏普，可能構成一大打擊。

一家同時供應OLED和LCD螢幕的廠商表示，「OLED在中小型產品的使用不斷增加，LCD製造商受到嚴重擠壓」，蘋果iPad的消息讓外界「想像得到LCD製造商未來的日子會更艱難」。

蘋果2020年為高階iPhone配備OLED螢幕，震驚全球面板業。由於蘋果是全球最大平板電腦製造商，iPad採同樣技術勢必帶來類似的顛覆性影響。根據IDC數據，蘋果iPad去年出貨6,040萬台，在全球市場的占比是37.4%，遠高於第二名三星的3,030萬台和18.6%的占比。

Counterpoint Research的數據顯示，OLED智慧手機的銷售已經起飛，2023年第1季在全球市場的占比將接近一半。在平板電腦方面，Counterpoint預測，到2024年第2季，15%的平板電腦會用OLED螢幕，高於目前的大約8%。

集邦科技面板分析師Boyce Fan說，市場愈來愈多地採用OLED，我們將不可避免地看到更多LCD面板製造商縮減產能。雖然他們把重點轉向汽車應用，但這也意味汽車市場的競爭將變得更激烈，利潤率也比以前低。

日經還依據兩位知情人士的消息報導，蘋果在平板電腦部署柔性OLED螢幕後，也開始評估生產可折疊iPad的可能性，但還沒有具體的時間表。

日本

延伸閱讀

蘋果市值暴增1兆美元 逼近整個法國股市…

友達攻智慧零售 有斬獲

日本採收10天內直送！全聯青森蘋果年銷逾620萬顆 這2品種現在吃正當時

iPad配件升級 精元沾光

相關新聞

好市多上季營收優於預期 還不急著調漲會員費

美國量販業者好市多（Costco）上季獲利與營收都優於市場預期，因愈來愈多消費者上門採購更便宜的食品雜貨和生活必需品，激...

蘋果iPad和MacBook傳採OLED 恐撼動面板業 打擊到友達和群創

日經報導，蘋果公司（Apple）將在iPad和MacBook上擴大使用先進的OLED螢幕，並考慮最終要推出可折疊的平板電...

普亭年終記者會與AI分身對話！被問「有多少分身」引眾笑

俄羅斯總統普亭多次被傳出派替身出席公眾場合，但始終沒有正面回應，14日在莫斯科舉行年終記者會接受民眾提問時，首度和「AI...

美元觸及4個多月最低點 挪威克朗領漲

美元周四連續第二天走弱，兌日圓觸及逾四個月最低，兌歐元觸及兩周最低。挪威克朗周四領漲，因為挪威央行意外升息，但表示可能是...

油價再反彈3% 黃金續漲

在美國聯準會（Fed）發出迄今為止最明確的升息周期結束訊號後，加上受到美元走軟與國際能源署（IEA）上修明年石油需求量預...

高盛加入看好阿根廷美元債券的陣營 估潛在上漲空間顯著

隨著阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）新政府採休克療法挽救經濟、邁出財政改革的第一步，高盛集團看好該國不良債權...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。