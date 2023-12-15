美元觸及4個多月最低點 挪威克朗領漲

美元周四連續第2天走弱，兌日圓觸及逾4個月最低，兌歐元觸及2周最低。挪威克朗周四領漲，因為挪威央行意外升息，但表示可能是這波最後一次升息。歐洲央行與英國央行則是確定了有必要在更長時間內維持較高利率的立場，為歐元、英鎊提供了支撐。

根據彭博資訊報價，美元指數紐約尾盤報101.956，跌幅0.89%，周四盤中曾觸及101.770的8月10日以來最低點。

美國聯邦基金利率期貨交易員現在幾乎完全消化了明年3月美國聯準會（Fed）將降息25個基點的預期，並認為到2024年12月時，將總共降息150個基點（6碼）。

ForexLive首席貨幣分析師Adam Button指出，「市場的想法是，利率將及時回到低水準。更整體層面的想法是，我們將回到低成長、低通膨的2010年代，而不是通膨波動的1970年代」。

日圓兌美元匯率觸及7月31日以來最高，日圓兌美元匯率在紐約盤尾上漲0.68%，報141.94日圓兌1美元。瑞穗證券首席貨幣策略師Masafumi Yamamoto說，市場對於日本央行可能在12月18～19日舉行的貨幣政策會議上結束負利率的預期，已在很大程度上受到抑制，但該央行可能調整政策聲明，例如使用「如有必要，將毫不猶豫地進一步放寬政策」這樣措辭。

他認為，如有這樣的措辭調整，將可能被市場解讀為「向正常化邁出的一步」，對日圓是個利多。

挪威克朗兌美元匯率，周四急升2.28%，勢將創下1月6日以來的最大漲幅，並觸及自8月15日以來的最高水準。主要是挪威央行意外將利率上調25個基點至4.5%，並稱利率可能會在一段時間內維持在這一水準。

歐元兌美元上漲1.08%，為11月14日以來的最大單日漲幅。歐洲央行周四重申，儘管通膨預期降低，但借貸成本仍將維持在紀錄高位，歐洲央行維持利率不變，打擊了對市場對於即將降息的押注。

摩根大通私人銀行全球外匯策略主管Samuel Zief表示，「歐洲央行未能比美國聯準會周三的轉向更加鴿派。歐洲央行雖繼續發出升息已經結束的信號，但他們的最新經濟預測顯示，沒有理由急於轉向限制性較弱的政策」。

英鎊兌美元上漲1.11%，也因為英國央行維持利率不變並表示利率需要在「較長時間內」保持在高點。這樣的說法代表了如有必要，利率就會維持在高水準，潑了市場預期提前降息一盆冷水。