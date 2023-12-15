油價再反彈3% 黃金續漲

在美國聯準會（Fed）發出迄今為止最明確的升息周期結束訊號後，加上受到美元走軟與國際能源署（IEA）上修明年石油需求量預測的提振，國際油價延續前一個交易日的漲勢，周四繼續由五個多月低點反彈，大漲3%。黃金價格也再攀高。

布蘭特原油期貨上漲2.35美元或3.16%，結算價報每桶76.61美元。美國西德州原油上漲2.11美元或3.04%，結算價報每桶71.58美元。

國際能源署周四提高明年全球石油需求成長的預測，理由是，儘管預計經濟將放緩，但美國的前景有所改善，且油價近來趨勢走跌。IEA在月度報告中說，2024年全球石油消費量每日將增加110萬桶，比先前所預測的數量增加13萬桶。

美國聯準會周三發出將會降息的訊號後，美元走軟也提振了油價；降息會降低借貸成本，可從而促進經濟增長和石油需求。美元走軟同時降低了外國買家購買石油的成本。

不過，整體石油市場仍有供應過剩隱憂。國際能源署表示，雖然石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）可能在明年第1季成功消除供應過剩，但需求成長放緩和美國產量飆升仍是逆風。油市關鍵的跨期價差目前接近多年來最弱水平，CIBC Private Wealth資深能源交易員Rebecca Babin認為，油價要能持續的反彈，需要看到跨期價差走強和庫存回落。

油價目前仍比今年9月下旬創造的高點下跌逾20%。市場仍懷疑OPEC+是否會完全兌現進一步減產的承諾。投資人將帶著對經濟增長放緩與供應過剩的擔憂，迎接2024年。另外，中東愈演愈烈的緊張局勢，亦可能引發價格波動。

布蘭特原油今年的平均價格約為每桶80美元。根據路透訪調30位經濟學家和分析師的預測，2024年布蘭特原油平均價格估在每桶84.43美元。

黃金價格周四亦續漲。紐約黃金現貨上漲0.43%，報每英兩2036.36美元。Fed周三明確放鴿之前，因為美國的通膨降溫，一度令投資人為聯準會可能還會升息做了準備，促使金價在上周短暫飆升至紀錄高點。

麥格理大宗商品策略主管Marcus Garvey說：「有利於資金流入黃金的環境顯然正在回歸，步入明年，我對黃金依然高度看漲。」不過由現在進入真正降息的過程，Garvey認為，市場難免還會出現失望情緒，「我想，我們會繼續前進兩步、後退一步」。