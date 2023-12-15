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英特爾發表新款AI晶片 與Nvidia和AMD競爭

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
英特爾執行長基辛格周四展示用於深度學習和大規模生成式AI的新款晶片Gaudi3。美聯社
英特爾執行長基辛格周四展示用於深度學習和大規模生成式AI的新款晶片Gaudi3。美聯社

英特爾（Intel）周四發表新晶片，其中包括用於生成式AI軟體的晶片Gaudi3。Gaudi3明年上市，將與輝達（Nvidia）和超微（AMD）的晶片競爭。

包括OpenAI的ChatGPT在內，許多出名的AI模型都在雲端Nvidia GPU上運行。這也是Nvidia股價今年來激漲近230%的原因之一。英特爾以及此前AMD發布晶片，都是希望吸引AI公司以便能分到一杯羹。

英特爾股價周四上漲1%。

英特爾並未透露具體細節，但Gaudi3將與Nvidia的H100以及AMD即將推出的MI300X展開競爭，前者是建立龐大晶片群驅動AI應用的公司最主要的選擇，後者預計2024年起向客戶發貨。

英特爾自2019年收購晶片開發商Habana Labs以來，一直在開發Gaudi晶片。

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）在紐約發布會上表示：「我們已經看到2023年明星、生成式AI的熱潮。我們認為AI個人電腦將是未來一年的主角。」

英特爾同時發布了專為Windows筆記本電腦和個人電腦設計的Core Ultra晶片，以及第五代Xeon伺服器晶片。這2款晶片都包含一個名為NPU的專用AI零件，可用於更快地運行AI程式。

這是傳統處理器製造商，包括英特爾競爭對手AMD和高通在內，正圍繞AI模型調整產品線的最新跡象。

Core Ultra在未連網時無法提供驅動像ChatGPT這樣的聊天機器人，但能處理較小的任務，例如Zoom的背景模糊功能。Core Ultra還具有更強大的遊戲功能，新增的圖形處理能力可幫助 Adobe Premier等程式的運行速度提高逾40%。

該晶片採用英特爾7奈米製程，比早期晶片省電。重點是，7奈米晶片表明，基辛格希望英特爾的晶片製造實力到2026年能趕超台積電的戰略並沒有落後。

至於英特爾新的第五代Xeon處理器則供雲端公司等大型企業部署的伺服器。英特爾沒有透露價格，但先前的Xeon處理器價格高達數千美元。英特爾的Xeon處理器常與Nvidia的GPU搭配，用於訓練和部署生成式AI的系統。

X 奈米 ChatGPT

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