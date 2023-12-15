聽新聞
test
0:00 / 0:00

OpenAI攜手新聞出版集團

聯合報／ 國際中心／綜合報導
OpenAI與Axel Springer達成合作協議，將使用旗下媒體新聞內容訓練AI。圖為斯普林格執行長杜普納（Mathias Döpfner）。 (路透)
OpenAI與Axel Springer達成合作協議，將使用旗下媒體新聞內容訓練AI。圖為斯普林格執行長杜普納（Mathias Döpfner）。 (路透)

OpenAI與新聞出版集團斯普林格十三日宣布合作。根據協議ChatGPT用戶可透過提示來讀取該集團新聞摘要並取得新聞連結，OpenAI得以運用集團數據訓練大型模型。

中央社報導，總部位於柏林的斯普林格旗下新聞媒體囊括歐美各大公司，包括政治新聞網站Politico、美國「財經內幕」雜誌、德國「世界報」和「畫報」。集團三月曾表示，記者有被ＡＩ（人工智慧）淘汰的風險。

OpenAI與斯普林格的協議，被視為新聞媒體與ＡＩ公司合作的重要一步。

OpenAI營運長萊特凱普說，兩家企業合作將幫助民眾運用ＡＩ工具獲取優質、即時的新聞內容。公司聲明，在ＡＩ時代，OpenAI透過加入最新的權威性報導來豐富用戶體驗，並重視出版商為OpenAI產品做出的貢獻。

斯普林格執行長杜普納表示，這類型合作是首例，「希望探索ＡＩ賦予新聞業的機會」，將新聞品質和新聞業的商業模式帶往下個階段。

此前，OpenAI曾與美聯社和「美國新聞計畫」建立合作關係。許多新聞機構正與OpenAI在內的ＡＩ公司協商，尋找合作方式、或是從提供新聞內容讓OpenAI訓練模型當中獲得一定的報酬。

這項合作案，雙方未透露交易的財務細節，但據彭博指出，OpenAI支付斯普林格數千萬歐元。此外，這項合作案並不具排他性，斯普林格仍可與其他ＡＩ公司合作來增加營收。

美國 彭博 萊特

延伸閱讀

OpenAI攜手出版集團 提供即時新聞、訓練模型

Meta、IBM組聯盟 開源AI抗衡封閉模型

路透：OpenAI客製化GPT商店 延到2024年初推出

OpenAI大鬧劇

相關新聞

Fed暗示明年降3碼 美利率決策轉鴿帶動全球股市

美國聯準會（Ｆｅｄ）和我中央銀行昨天宣布最新利率決策，兩國一如市場預期維持利率不變。但聯準會的決策聲明被認為是去年啟動升...

華爾街預估：Fed降息 最快明年3月最多6碼

在美聯準會（Fed）「大放鴿」後，投資人加碼對Fed降息押注，預期明年3月開始降息機率約八成，全年將降息6碼（1.5個百...

歐、英利率不動！重申抗通膨 強調物價壓力仍大

歐洲央行（ECB）和英國央行（BOE）14日在今年最後一場決策會，均決議按兵不動；ECB回擊市場對該行即將降息的賭注，重...

自駕系統有安全疑慮…特斯拉召回203萬輛車

特斯拉的自動駕駛系統被疑有安全隱憂，與近千宗車禍有關，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）調查兩年後，特斯拉13日宣...

OpenAI攜手新聞出版集團

OpenAI與新聞出版集團斯普林格十三日宣布合作。根據協議ChatGPT用戶可透過提示來讀取該集團新聞摘要並取得新聞連結...

鮑爾送耶誕大禮 Fed決策聲明「鴿」聲昂揚 暗示明年降息3碼

美國聯準會（Fed）在今年最後一場政策會議提前送出耶誕大禮，不僅決策聲明堪稱開始升息以來最鴿派，更暗示明年將降息3碼。主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。