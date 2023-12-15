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OpenAI攜手新聞出版集團
OpenAI與新聞出版集團斯普林格十三日宣布合作。根據協議ChatGPT用戶可透過提示來讀取該集團新聞摘要並取得新聞連結，OpenAI得以運用集團數據訓練大型模型。
中央社報導，總部位於柏林的斯普林格旗下新聞媒體囊括歐美各大公司，包括政治新聞網站Politico、美國「財經內幕」雜誌、德國「世界報」和「畫報」。集團三月曾表示，記者有被ＡＩ（人工智慧）淘汰的風險。
OpenAI與斯普林格的協議，被視為新聞媒體與ＡＩ公司合作的重要一步。
OpenAI營運長萊特凱普說，兩家企業合作將幫助民眾運用ＡＩ工具獲取優質、即時的新聞內容。公司聲明，在ＡＩ時代，OpenAI透過加入最新的權威性報導來豐富用戶體驗，並重視出版商為OpenAI產品做出的貢獻。
斯普林格執行長杜普納表示，這類型合作是首例，「希望探索ＡＩ賦予新聞業的機會」，將新聞品質和新聞業的商業模式帶往下個階段。
此前，OpenAI曾與美聯社和「美國新聞計畫」建立合作關係。許多新聞機構正與OpenAI在內的ＡＩ公司協商，尋找合作方式、或是從提供新聞內容讓OpenAI訓練模型當中獲得一定的報酬。
這項合作案，雙方未透露交易的財務細節，但據彭博指出，OpenAI支付斯普林格數千萬歐元。此外，這項合作案並不具排他性，斯普林格仍可與其他ＡＩ公司合作來增加營收。
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