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Fed意外急轉「鴿」 恐令歐洲與英國央行措手不及

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Fed意外急轉「鴿」 恐令歐洲與英國央行措手不及

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
由鮑爾（圖左）領導的美國聯準會，13日在今年最後一場決策會議上急轉鴿，恐令14日將開會的歐洲與英國央行措手不及。圖／路透
由鮑爾（圖左）領導的美國聯準會，13日在今年最後一場決策會議上急轉鴿，恐令14日將開會的歐洲與英國央行措手不及。圖／路透

聯準會Fed）以轟動的結局結束了這一年。由於通膨出現令人鼓舞的下降，決策官員們支持政策轉向的想法，而且宣布的語氣聽起來比所有人預期的更加鴿派。但這個結果固然讓市場喜不自勝，卻可能令歐洲與英國央行決策官員措手不及。

Fed決策機構聯邦公開市場操作委員會（FOMC）13日高唱「鴿」聲，完全出乎外界意料。儘管Fed主席鮑爾仍說「現在宣布戰勝通膨還為時過早」（這應該只是為了說而說），但FOMC調降了今年和明年的美國通膨預測，以及從其發布所謂的點狀圖（說明Fed官員對利率走勢的看法）來看，Fed打算明年將聯邦資金利率調降3碼（75個基點）。

現在的預期中位數顯示，聯準會利率將在明年底前把利率降至4.6%。相較於鮑爾上次講話時表示利率將長期保持在高點，這是相當大的改變。如今看來，利率不會維持在高點這麼久。目前預計Fed 3月將首次降息的機率超過85%。

市場立即做出回應，反映聯準會利率押注的2年期美國公債殖利率，今（14）日跌至4.33%，10年期公債殖利率更跌破4%，反映出政策轉向顯示美國經濟將出現明顯放緩的觀點。殖利率下降使得美股標普500指數摜破4,700點大關，升抵近兩年來最高，道瓊工業指數也創下歷史新高。投資人沒有理由不再相信標普500指數也將很快刷新紀錄，除非企業獲利預期大幅下降。

鴿派的聯準會也在外匯市場引發強烈迴響。美元遭大幅拋售，歐元兌美元漲上1.09美元，英鎊延續漲勢至1.2650美元，美元兌日圓14日日盤中跌破141日圓關卡。隨著Fed大舉轉向鴿以及日本央行更趨於鷹派，兩國的利差逐漸縮小中，非常有利於日圓。

今晚輪到歐洲央行（ECB）和英國央行（BOE）做出今年的最終政策決定。ECB總裁拉加德和BOE總裁貝利肯定對聯準會如此軟弱的態度感到惱火，因為拉加德曾說過，預計未來幾季不會降息。歐洲央行和英國央行官員是否願意放棄強硬立場，值得關注。一般認為，拉加德會重申現在談論降息還為時過早，在這種情況下，可能會看到歐元兌美元躍升至1.10水平之上，並在今年底前一直高於這個價位 。

Fed 聯準會 通膨

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12/14【早晨財經速解讀】鮑爾放鴿…明年至少降息三次！道瓊創下歷史新高

Fed發降息信號 美元創1個月最大跌幅 日圓升抵142一線

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