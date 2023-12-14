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半導體女王蘇姿丰身價有多高？ 光手中AMD持股就值5.6億美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
超微（AMD）執行長蘇姿丰。圖／美聯社
超微（AMD）執行長蘇姿丰。圖／美聯社

超微（AMD）最近人氣爆棚，一定程度上要歸功有「半導體女王」之稱的執行長蘇姿丰。自2014年上任以來，她已將AMD發展成為跨足雲端運算和AI業務的晶片設計公司，新推出的AI晶片挑戰覇主輝達（Nvidia），帶動了股價飆漲，她個人財富也隨之增加。

成長背景？

現年54歲的蘇姿丰1969年出生於台灣，三歲隨家人移民紐約。她在麻省理工學院主修電子工程，一路拿到學士、碩士和博士學位。出校門後先進了德儀（TI）擔任半導體製程與元件中心技術專員；隔年便跳槽到IBM，帶領研究以銅取代鋁來提高晶片的導電性，後來又歷任多個工程和領導職務。直到2007年被專精車用晶片的Freelance Semiconductor任命為技術長。

何時加入AMD？

蘇姿丰2012年1月投效AMD，擔任資深副總裁兼全球業務部門總經理。這使她能夠自始至終負責許多產品和解決方案。這家公司1969年在加州創立、1972上市，早期重點是生產邏輯晶片，後來轉向生產用於個人電腦的半導體。

2014年，蘇姿丰臨危受命接任執行長。此後關掉生產半導體晶圓的代工廠，只做晶片設計，把AMD帶入雲端運算領域並專注於擴大GPU生產，與Nvidia展開直接競爭。

薪酬水準？

蘇姿丰2022年領薪148.8萬美元，申報資料顯示，股票和期權獎勵將總薪酬推高到3,020萬美元。這比她2015年第一年擔任執行長的薪酬要多，當時她年薪85萬美元，加上30萬美元的獎，以及股票和期權獎勵，那年的總薪酬是650萬美元。

淨資產有多少？

自從擔任執行長以來，蘇姿丰一直獲得股票和期權獎勵，這通常是薪水的數倍。根據提交給美國證券交易委員會的文件，截至2023年11月29日，她持有410萬AMD普通股股票。

富比士2023年5月有篇報導，估計她當時的淨資產是7.4億美元。但以AMD本周三收盤價138.19美元計算，她如今光是手上持股就值5.66億美元。

AMD股價表現？

AMD在蘇姿丰接任執行長的2014年10月，股價約2.7美元，到2023年12月13日時約138美元，上漲了50倍，這使得該公司市值超過1兆美元。相較下，同期間標普500指數僅上漲了2.5倍。

躋身億萬富豪？

依富比士的估計，蘇姿丰的淨資產大約7.4億美元，符合中文定義的「億萬富豪」，但尚未達到英文Billionaire的10億美元標準，但她顯然正在路上，且距離不遠。

蘇姿丰 半導體 AMD

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