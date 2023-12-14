波克夏又敲進西方石油股票 加碼買進5.9億美元

「股神」巴菲特的波克夏公司近幾天是西方石油公司（Occidental Petroleum）股票的大買家，以大約5.9億美元加碼買進這家能源業者的股票。

根據周三（13日）提交給美國證管會（SEC）的文件，波克夏目前持有西方石油2.385億股股票，價值136億美元，占該公司27%的股權。

波克夏是在本周一至周三之間分五批買進西方石油的股票，平均買進價格約每股56美元。西方石油股價13日收盤大漲3%至每股57.22美元。

這批買進也是波克夏自10月底來首度出手加碼西方石油股票，該公司股價在12日跌至52周低點。

巴隆周刊指出，由於西方石油在本周一宣布以120億美元收購私有的能源公司CrownRock，波克夏加碼買進股票，代表巴菲特對西方石油與其執行長霍盧布（Vicki Hollub）投下信任票。

其實在西方石油與CrownRock談判的消息在上月傳開以來，西方石油股價迄今已下跌約5%，顯示華爾街並不看好這項交易。

一些分析師表示，西方石油的出價過高，會讓公司承擔額外債務，而西方石油的資產負債表槓桿程度已是同業中最高。如果油價繼續下跌，可能會使該公司變得脆弱，但若油價上漲，西方石油將受惠。