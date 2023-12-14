美國利率期貨市場 押注Fed明年3月降息機率77%

美國聯準會（Fed）12月決策「大放鴿」後，美國利率期貨市場提高押注明年3月開始升息的機率到77%，美元指數14日盤中應聲貶至8月以來最低，消化了Fed至今最明確的終結升息訊號。

LSEG的FedWatch工具顯示在Fed發布最新利率決策與經濟預測之前，市場原本預期3月降息的機率約為40%，預估明年會降息會超過1個百分點（4碼）。

不過，在Fed發布的利率點狀圖暗示明年會降息3碼，降幅大於9月預期的2碼後，市場加碼預期明年3月開始降息。

Jefferies美國經濟學家Tom Simons說：「決策聲明與前兩次相比，改變相對小，但是細微的措辭調整具有重大意義。」他說，Fed「這個升息周期結束，似乎相當確定了」。

Fed主席鮑爾也在記者會上確認官員的利率預測點狀圖，傳達了Fed很可能已經完成升息。

過去兩周，美國的利率期貨市場原本對Fed明年3月降息的預期已經幾乎褪色，主要是美國經濟數據仍強，核心通膨率在4%，還是高出2%目標很多。