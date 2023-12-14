亞幣兌美元狂升 日圓兌台幣重現0.2字頭

美元周四繼續籠罩賣壓，聯準會（Fed）預告升息周期已經結束並預測降息三次甚於預期。日圓一度升值0.6%至 142.10，台幣兌美元最高也勁升0.8%至31.305，日圓相較升幅更厲，兌台幣急升1.6%至 0.2207元。

韓元、泰銖也率亞幣急升，韓元兌美元一度升值2%至 1293.95，創下11月15日來最大升幅；泰銖兌美元最高升值1.9%至 35.111。

Fed主席鮑爾周三承認，聯邦公開市場操作委員會（FOMC）官員開始討論何時適合開始降息的問題。決策官員這次一致決議維持利率不變。

從芝加哥商品交易所FedWatch工具來看，市場目前認為明年3月降息的可能性約為75%，一周前為54%。

City Index 資深市場分析師 Matt Simpson 說：「展望新年，這對市場來說是重大進展，也更明朗化。明朗化在此敞開了風險胃口。」他認為，下周公布個人消費支出數據之前，FOMC的消息可能凌駕即將公布的經濟數據，為美元進一步走貶留下空間。

日圓兌美元周三在紐約尾盤勁升1.8%至142.57。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周三大跌近1%至102.87，周四早盤再跌0.1%至 102.755。

日本央行總裁植田和男下周將面臨壓力，預料他將淡化外界對央行即將有所行動的預期。