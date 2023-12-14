金融時報：美中國防官員破冰接觸 雙方恢復軍事對話一大進展

金融時報報導，美國國防部主管大陸事務最高負責人2月秘訪台灣以來，上個月在拜習會前首度和大陸官員會面，可視為美中雙方改善軍事關係的破冰進展。

知情人士向金融時報透露，美國國防部主管中國、台灣、蒙古事務副助理部長蔡斯（Michael Chase）最近和中國駐美武官劉展少將會面，這次會面是在上個月美國總統拜登和習近平在舊金山會談之前。

拜習會同意恢復軍事關係，但國防專家一直在等候雙方敲定安排高層互訪的具體細節。美國眾議院議長裴洛西2022年8月訪台之後，北京方面即關閉官方溝通管道。

蔡斯在裴洛西訪台六個月後赴台。這是2019年以來美國高層國防官員首次訪台，他也是1979年美國與北京關係正常化以來，首位訪台的國防部副助理部長。但這次訪問導致中國大使館中止劉展和蔡斯之間一切連繫。

知情人士透露，美國國防部已向北京提交一份初步提案，目前正在就2024年接連展開高層軍交流進行協商。

但他們也提醒，安排雙方互動需要時間，由於大陸國防部長李尚福10月遭到免職，使狀況變得複雜。美國官員希望大陸同意改由參謀聯席會議主席布朗上將（CQ Brown）和現任中國聯合參謀部參謀長通話。

美國希望重啟所謂「軍事海事諮商協定」的管道，此協定旨在協助降低海上事件失控的風險。

美國國防部也對大陸戰機靠近美國監視飛機進行所謂「危險和脅迫性」動作的次數增加感到憂心。中方指責美國進行間諜活動，但華府強調是在國際空域合法飛行。