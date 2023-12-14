快訊

美國眾議院「221票對212票」表決通過！對拜登啟動彈劾調查

當北京下令「請說國語」：香港人撐粵語的抗命之路

COP28閉幕決議 198國允脫離化石燃料、拚2050年前淨零

Fed轉鴿為2024年股債狂漲開啟大門？調查顯示漲幅只有這樣

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
紐約證交所交易員緊盯聯準會主席鮑爾在決策會議後的記者會。路透
紐約證交所交易員緊盯聯準會主席鮑爾在決策會議後的記者會。路透

隨著聯準會（Fed）暗示明年轉向降息，投資人預期美國股、債市將溫和上漲，不過，降息的速度可能不如市場目前預期來得快。

在Fed周三（13日）公布決策後，彭博資訊針對190名受訪者最新的Markets Live Pulse調查顯示，投資人預期標普500指數明年底前上漲至4,835點，這代表比13日收盤的4,707.09點還能上漲大約3%。這也反映投資人懷疑，美股在今年大漲約23%後，還剩下多少上漲空間。

預料債市的漲幅也可能和美股差不多。這份調查對美國10年期公債殖利率的預估中間值僅下滑至約3.8%，略低於目前的4.018%。

投資人對美國股債市的漲幅預期如此相對溫和，與美國債市在周三聯準會決策出爐後大漲的走勢形成鮮明對比，這也反映投資人仍憂心市場對央行未來寬鬆步調的預期「太超前」，目前交換合約交易人士的定價預期Fed最快明年3月開始降息，年底前降息約140個基點。但根據彭博資訊的調查，五分之一的受訪者認為，目前市場的定價太激進。

市場如今已提高降息預期，此前Fed連續第三度維持利率不變，主席鮑爾指出，隨著通膨愈來愈接近央行目標，決策者的焦點開始轉向何時降息。官員最新利率落點預測點狀圖顯示，不會有進一步的升息，預估明年降息75個基點（3碼）；這有別於9月時預測的2024年只降息50個基點（2碼）。

這些訊息激發美債市場出現3月以來最大漲幅，美股三大指數都上漲超過1%，道瓊指數更創下新高。

PGIM固定收益共同投資長彼特斯表示，「市場當然熱愛這樣的結果」，但他們「已推到了極限，定價已經納入太多好消息」。

投資人 債市 美國

延伸閱讀

12/14【早晨財經速解讀】鮑爾放鴿…明年至少降息三次！道瓊創下歷史新高

Fed發降息信號 美元創1個月最大跌幅 日圓升抵142一線

比起降息 Fed按兵不動更有利於股市

聯準會暗示明年多次降息 道瓊大漲512點突破3萬7000點 收創歷史新高！

相關新聞

油價反彈逾1% 黃金升破2,000美元因Fed轉鴿

國際油價上漲，因美國上周原油庫存驟降且紅海發生襲擊油輪事件，緩和市場對供給過剩的擔憂；黃金漲破2,000美元，因聯準會釋...

Fed發降息信號 美元創1個月最大跌幅 日圓升抵142一線

美元創下近一個月來最大跌幅，聯準會（Fed）官員預告升息周期已結束並預測降息三次甚於預期。日圓對美元勁升重見142日圓一...

德國預算僵局化解 對台積電英特爾補助不變

歷經一個月的協商，德國政府今天化解預算僵局，官員證實對台積電和英特爾的設廠補貼不變，強調全國都可從這些投資受益

美股因Fed開降息綠燈樂歡騰 道瓊大漲512點創歷史新高

美國股市周三大漲，道瓊工業指數大漲512點站上收盤新高，美國公債也大漲。聯準會（Fed）發出轉鴿信號，點燃華爾街跨資產的...

新債劵天王岡拉克說 10年期公債殖利率明年會跌到3%

有「新債券天王」之稱的DoubleLine Capital創辦人岡拉克（Jeff Gundlach）周三在聯準會決定維持...

比起降息 Fed按兵不動更有利於股市

在利率上升的情況下，投資人於2023年向貨幣市場基金注入了創紀錄的1.4兆美元，希望從現金中賺取約5%的收益。但貝萊德（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。