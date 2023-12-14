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馬斯克想辦大學！設在德州奧斯汀 先捐1億美元

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克。 路透
特斯拉執行長馬斯克。 路透

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克有意在美國德州奧斯汀創辦大學。新冠疫情期間搬到德州的馬斯克，最近成立一個慈善基金會取名「The Foundation」，根據這個基金會提報的稅務文件，馬斯克計劃未來要辦一所新大學。

彭博資訊看到The Foundation向國稅局申請稅負豁免資格的文件，根據文件內容，馬斯克此一新成立的機構，種子基金由馬斯克捐贈大約1億美元。The Foundation準備由開設聚焦理工教育的中小學開始，待中小學辦起來後，「意向是最終將它的營運擴大，進而創立一所大學，專注於最高層級理工人才培育」。

計畫中的大學將聘請「經驗豐富的教職員」，除了傳統課綱，也強調親身體驗，讓學生藉由實驗室、方案設計執行、專題研究、情境模擬等方式學習。

馬斯克因想辦教育而提出的稅負豁免申請方案，是在2022年10月提出，今年3月被核准。

彭博指出，這並不是馬斯克第一次展現對於設立學校或是創辦大學的興趣。大約十年前，馬斯克就在他的太空公司SpaceX所在的加州辦公園區裡設立了一個學校，讓自己的五個小孩和一些SpaceX員工子女就讀。2020年馬斯克搬家到德州，學校也跟著搬過去。

新學校的申請文件顯示，這所強調理工教育的學校開辦之初，準備招收50名學生。

馬斯克是彭博億萬富豪排行榜上的全球首富，目前身價2,208億美元。除了創大學的宏圖之外，華爾街日報3月時曾經報導，馬斯克也希望在奧斯汀外圍建造自己的城鎮，計劃在城裡為特斯拉、SpaceX、Boring等旗下公司的員工提供有津貼的住房、學校以及休閒設施。

如果「造鎮」計畫被核可，以馬斯克近年買進的鄰近土地，他的城市將占地數千英畝。

馬斯克 德州 SpaceX

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