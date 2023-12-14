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OpenAI攜手出版集團 提供即時新聞、訓練模型

中央社／ 舊金山13日專電

OpenAI與新聞出版集團斯普林格（Axel Springer）今天宣布合作。根據協議，ChatGPT用戶可透過提示來讀取集團的新聞摘要並取得新聞連結，OpenAI得以運用集團數據訓練大型模型。

總部位於柏林的斯普林格旗下新聞媒體囊括歐美各大公司，包括政治新聞網站Politico、美國「財經內幕」（Business Insider）雜誌、德國「世界報」（DieWelt）和「畫報」（Das Bild）。集團3月曾表示，記者有被AI淘汰的風險。

OpenAI與斯普林格今天在官網宣布達成合作協議。ChatGPT用戶透過提示可取得上述媒體的全球新聞摘要，包括「付費內容」，ChatGPT的答案將包括新聞內容的來源和連結；OpenAI則可取得上述媒體的新聞內容來訓練大型模型。

這項協議被視為新聞媒體與AI（人工智慧）公司合作的重要一步。

OpenAI營運長萊特凱普（Brad Lightcap）說，兩家企業合作將幫助民眾運用AI工具獲取優質、即時的新聞內容。公司聲明，在AI時代，OpenAI透過加入最新的權威性報導來豐富用戶體驗，並重視出版商為OpenAI產品做出的貢獻。

斯普林格執行長杜普納（Mathias Döpfner）表示，這類型合作是首例，「希望探索AI賦予新聞業的機會」，將新聞品質和新聞業的商業模式帶往下個階段。

此前，OpenAI曾與美聯社和「美國新聞計畫」（American Journalism Project）建立合作關係。許多新聞機構正在與OpenAI在內的AI公司協商，尋找合作方式、或是從提供新聞內容讓OpenAI訓練模型當中獲得一定的報酬。

這項合作案，雙方未透露交易的財務細節，但據彭博（Bloomberg News）指出，OpenAI支付斯普林格數千萬歐元。此外，這項合作案並不具排他性，斯普林格仍可與其他AI公司合作來增加營收。

生成式AI今年迅速發展衝擊各行各業，大型語言模型被灌入的訓練內容是否引發偏見仍有極大爭議；新聞出版業該如何與AI公司合作也意見分歧。

美國新聞網站Axios提到，並非所有新聞業者都能快速擁抱AI，畢竟將內容交給大型AI公司恐引發長期權力失衡，還有許多問題必須審慎思考。

幾個月前，包括法國24台（France 24）和法國廣播電台（Radio France）在內的歐洲媒體，基於擔憂數據遭收集的問題封鎖OpenAI工具；費加洛報（LeFigaro）也曾表示不會使用生成式AI協助撰寫新聞。

OpenAI 美國 ChatGPT

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