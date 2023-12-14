Fed發降息信號 美元創1個月最大跌幅 日圓升抵142一線

美元創下近一個月來最大跌幅，聯準會（Fed）官員預告升息周期已結束並預測降息三次甚於預期。日圓對美元勁升重見142日圓一線。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）大跌近1%，報 102.869至11月29日以來最低水準。日圓兌美元勁升1.8%至142.57，美國公債殖利率下降帶動投機交易。

歐元也勁揚0.8%至1.0882美元，創下11月14日以來的最大單日漲幅。

儘管Fed主席鮑爾表示，若物價壓力復燃，仍準備再度升息，但他也暗示，隨著通膨繼續朝2%的目標降溫，決策者如今正把注意力轉向何時降息。

投資人擴大對2024年降息的押注之下，美國公債市場創下3月地區性銀行倒閉以來的最大單日漲幅，美國10年期公債殖利率下跌18.4個基點，收在4.0164%。

英鎊兌美元升值0.5%至1.2626。