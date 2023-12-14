美股因Fed開降息綠燈樂歡騰 道瓊大漲512點創歷史新高

美國股市周三大漲，道瓊工業指數大漲512點站上收盤新高，美國公債也大漲。聯準會（Fed）發出轉鴿信號，點燃華爾街跨資產的盛大行情。

道瓊工業指數大漲512.3點，漲幅1.4%，收在新高水準37,090.24點，標普500指數上漲63.39點，漲幅1.4%，報4,707.09點，那斯達克綜合指數上漲200.57點，漲幅1.4%，報14,733.96點。

投資人擴大對2024年降息的押注之下，美國公債市場創下3月地區性銀行倒閉以來的最大單日漲幅，走勢和債券價格相反的2年期債券殖利率下跌30.4個基點，報4.4265%，美國10年期公債殖利率下跌18.4個基點，收在4.0164%。

Fed主席鮑爾並未反駁近期降息的可能性。他仍表示，若物價壓力復燃，仍準備再度升息，但他也暗示，隨著通膨繼續朝2%的目標降溫，決策者如今正把注意力轉向何時降息。

投資人也對Fed點狀圖調整而雀躍，決策者預估中值顯示明年將降息75個基點，比9月所預測的降息幅度更深。

費城半導體指數勁揚1.5%，收在3,990.95點，距2022年1月3日創下的歷史新高收盤價4,027.31點剩下不到38點。小型股羅素2000指數大漲3.5%。

根據倫敦證券交易所集團(LSEG)的Fedwatch數據，Fed公布決策後，美國利率期貨顯示5月降息的可能性從聲明發布前的80%提高至90%。

標普500指數各大類股全面收高。對利率敏感的標普500房地產指數和公用事業指數漲幅均超過3%引領漲勢。

科技七巨人在Fed決策後反彈，由蘋果(Apple)領軍，上漲1.7%至197.96美元，刷新了7月創下的歷史新高，今年累計上漲52%，市值達到約3.08兆美元。

大型銀行股也表現不錯 ，高盛(Goldman Sachs)、美國銀行(Bank of America)和嘉信理財(Charles Schwab)的漲幅都超過2%。

輝瑞下跌6.7%，該製藥商預測2024年營收低於華爾街預期。