Fed預告不再升息 鮑爾談話讓市場押注3月篤定開始降息

聯準會（Fed）周三連續三次開會決議維持利率不變並表明通膨降溫甚於所料，Fed主席鮑爾並未反駁近期降息的可能性，金融市場為此大為振奮，市場幾乎押注3月篤定降息。

Fed官員一致決議維持聯邦資金利率目標區間在2001年以來最高水準5.25%至5.5%。利率點狀圖顯示，決策者2021年3月來首度預測不會再進一步升息。

儘管Fed主席鮑爾表示，若物價壓力復燃，仍準備再度升息，但他也暗示，隨著通膨繼續朝2%的目標降溫，決策者如今正把注意力轉向何時降息。

鮑爾並未反駁近期降息的可能性，美國公債大漲，美股勁揚，市場幾乎押注3月篤定降息。

最新的季度預測顯示，Fed官員預計明年降息3碼（0.75個百分點），比9月的預測更多。對2024年底聯邦資金利率預測中值為4.6%，不過官員的預測差異頗大。

有八位官員認為明年降息幅度不到75基點，五位預計會超過75基點。

LH Meyer/Monetary Policy Analytics 經濟研究員 Derek Tang說：「他的記者會確實有結束的味道。他和整個FOMC都認為沒有必要用點狀圖來抵制市場懷疑降息會更早更深的猜測。」

鮑爾承認官員開始討論何時降息

鮑爾強調，官員預測不是預定的計畫。不過，他承認，官員本周的會議討論何時適合開始降息的問題。

他在記者會上說：「這（話題）開始出現，這顯然是外部討論的話題，也成為我們今天會議上討論的話題。」

Fed政策聲明措辭的微調凸顯基調的轉變。FOMC在聲明中說「在確定任何額外的政策緊縮到何種程度才合適時」，官員加了「任何」（any）一詞。

另一個轉變是，FOMC承認通膨「過去一年的通膨已降溫，但仍居高不下」。此外，大多數與會者現在認為通膨風險大致均衡。

通膨預測

Fed也下調對今明兩年的通膨預測，對其偏好不計食品和能源的核心通膨指標在2024年增為2.4%。決策者也略為調下修對明年經濟成長的預測，但維持失業率預測不變。

19位官員的預估中值顯示，到2025年底聯邦資金利率將進一步調降至3.6%。