提前領年終！這家避險基金將返還2,200億獲利給客戶

消息人士透露，知名避險基金業者Citadel旗下的多策略基金，在過去兩年取得兩位數報酬率，使資產管理規模達到630億美元，現在執行長Ken Griffin計劃向客戶返還約70億美元獲利，約合新台幣2,205.7億元。

彭博資訊報導，Citadel的旗艦基金Wellington截至上月底上漲約15%，去年大漲38%。華爾街日報稍早也報導這項共享獲利的計畫。Citadel將於本月和明年1月返回獲利給客戶，預估明年伊始基金資產規模為580億美元。

避險基金經理人有時會將資金還給投資人，避免基金規模過大，無法從投資某些資產類別獲利。Citadel定期將獲利還給客戶；Citadel的發言人對此不予置評。

Citadel和其他採用多人基金經理共管模式的避險基金，在過去幾年經歷爆炸性的成長，Citadel的表現在多策略基金中堪為翹楚，這類基金今年來許多僅繳出個位數報酬率。