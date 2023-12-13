南韓團隊稱找到室溫超導體LK-99 驗證委員會：無證據可證明

南韓研究團隊聲稱找到可在常溫常壓下，達到零電阻的超導體LK-99，受到國際矚目，然而韓國超導體低溫學會驗證委員會今天發表實驗研究結果，認為完全沒有證據可證明LK-99為室溫超導體。

驗證委員會今天發表綜合國內外驗證實驗結果的白皮書，指出先前公開主張LK-99具室溫超導體性質的兩篇論文，其提出的電阻及磁化率測定數據，皆未顯現超導體應有的零電阻及麥士納效應（MeissnerEffect）的抗磁性特徵。

白皮書提到，論文發表後，一開始國外進行的相關基礎理論研究雖認同LK-99具有超導體特性的可能性，但後續發表的多數實驗論文，皆無法導出具超導體特性的電阻及磁化率數據。而首爾大等8所南韓國內學術機構根據原論文提出方法進行的重現實驗中，同樣未能重製室溫超導體。

驗證委員會表示，國內實驗無論在低溫或室溫狀況下都未能得到符合超導體特性的結果，雖然有部分樣品在接近攝氏100度高溫下，電阻率出現急劇變化的狀況，但分析之後發現只是雜質樣態變化導致。

韓國量子能源研究所代表李碩裴（音譯）與高麗大學研究教授權英完（音譯）、漢陽大學榮譽教授吳根浩（音譯），以及到去年為止任職於韓國電子通信研究院（ETRI）的金賢卓博士等學者組成的研究團隊，今年7月先後在開放上傳未定稿論文的arXiv網站發表常溫常壓超導體相關的兩項論文，聲稱LK-99是能在常溫常壓下達到零電阻的超導體。

論文曝光後引發國內外關注，也有不少人質疑論文內容造假，最先上傳論文的權英完日前在記者會上表示，LK-99並非未顯現麥士納效應，但非常微弱，無法讓其本身懸浮；對此，驗證委員會駁斥，學界一直以來對超導體的定義就是具有零電阻及麥士納效應特性，若未能確實顯現，就不應該聲稱其為超導體。

驗證委員會認為，這次事件雖引起社會大眾廣泛矚目，有助社會對科學研究的理解，但也因學界與社會、輿論認知的科學發現與科學驗證差距引發不必要爭議，強調研究團隊應在宣稱新科學發現時負起驗證責任。