今年最準三智者預測 美債10年期殖利率明年不低於目前

對美國債市今年表現預測最準的三位策略師不約而同認為，今年年終勁揚之勢不會延續到2024年。

高盛集團首席利率策略師Praveen Korapaty和租稅顧問公司RSM的首席經濟學家Joseph Brusuelas估計，美國10年期公債殖利率到明年年底將升至4.5%左右。而BMO Capital Markets的Scott Anderson則認為，2024年底殖利率會跟目前4.2%的水準差不多。

美國10年期公債殖利率周二由上個交易日的4.238%降至4.205%。

彭博調查的40位經濟學家和策略師中，只有上述三人準確料到美國基準公債殖利率今年年底會升至4%以上，接近當前水準。

三人如今認為，交易者正重蹈過去兩年的覆轍：他們低估了經濟實力和通膨壓力有可能會持續存在。由於經濟和通膨雙雙出現放緩跡象，激勵美國債券市場上月創下1980年代中期以來最大漲勢，殖利率急挫，反映市場推測Fed會從2024年上半年開始降息，全年降息逾1個百分點。

Korapaty指出：「市場太早又過度反映政策寬鬆。」

但這些預測並不特別讓人擔心，因為這其實也等於表示債券市場繼2021、2022及今年大部分時間內遭受重創之後會走穩。不過，這也凸顯市場過早忽略Fed通膨得到可靠控制之前維持高利率的可能性。從彭博調查平均預測來看，到2024年底，美國10年期公債殖利率將跌至3.9%。

BMO的Anderson表示，由於經濟變化拉抬所謂的中性利率，即不影響經濟成長的水平，不太可能很快回到疫情前低利率的時代。這代表決策者需要把利率維持在高於以往的水準，以免刺激經濟。

他說：「我們對Fed未來五年的長期預測是，聯邦基金利率不會很快回到疫情前水準。」

鑒於通膨仍高於Fed 2%的目標，且幾乎看不到經濟衰退的跡象，高盛經濟學家認為，Fed明年將從第3季開始降息，全年降息50個基點，這大約只有期貨市場所消化的預期幅度的一半。

Korapaty並未排除經濟萎縮的風險，但他表示，如果事實證明通膨僵固，或人工智慧(AI)應用面擴大提升生產力，殖利率升逾他4.55%基準情景預測的風險會更高一些。

他表示，去年多數同行都對經濟過於悲觀。而且，他們也沒料到其他因素，像是去全球化和政府在綠色能源方面大量支出。他說，正是這些因素導致全球通膨更為僵固，進而推升全球利率。