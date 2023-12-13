阿根廷披索貶值54% 新總統啟動休克療法戒斷財政赤字「毒癮」

阿根廷讓當地貨幣披索貶值54%，並宣布削減一系列開支，這是新上任的總統米雷伊（Javier Milei）進行休克療法的第一步。國際貨幣基金組織（IMF）對這些舉措表示歡迎。

阿國經濟部長卡普托（Luis Caputo）周二在當地市場收盤後發表電視講話表示，新政府讓披索貶到1美元兌800披索。此前匯率為1美元兌366.5披索。

卡普托在錄製的影片裡反覆地說：「沒餘錢了。」他還說，阿根廷必須解決對財政赤字的「毒癮」。

新公布的其他措施包括將政府部會數量減半、削減對各省的轉移支付，以及暫停公共工程。政府還將減少對運輸和能源等部門的補貼。與此同時，阿根廷會加強某些社福方案。

IMF沒多久就盛讚新政府「大膽的初步行動」。IMF發言人Julie Kozack在聲明中說：「他們的果斷實施將有助於穩定經濟，並為更可持續的和民營部門主導的成長奠基。」

米雷伊周日發表沈痛的就職演說警告，在他努力將阿根廷從前任總統遺留下來的經濟危機裡拉出來的時候，阿根廷人必須忍受幾個月的痛苦。阿根廷年通膨率已超過140%，物價 預料會在未來幾個月大漲20%至40%。

政府周一關閉了阿根廷的出口登記，這一技術性步驟往往預示貨幣貶值或重大的政策變化。阿根廷央行周一還宣布，官方匯市將以有限的交易運行，交易限制將於周三取消。

貨幣貶值被認為是無可避免的事。米雷伊就職前夕，市場發出的訊號是新政府上台第一周本幣將貶值約27%，而摩根大通等投資銀行和當地私人諮詢業者暗示可能貶值44%。在周二公告發布前的幾個小時，雜貨商已漲價，銀行提供的零售匯率大幅貶值。