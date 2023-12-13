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美商務部官員：質疑華為7奈米晶片的量產能力與性能

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美商務部官員向議員作證時表示，質疑華為7奈米晶片的量產能力與性能。路透
美商務部官員向議員作證時表示，質疑華為7奈米晶片的量產能力與性能。路透

美國商務部高層官員12日向議員表示，美國質疑中國大陸華為公司能夠量產其最新智慧手機中的先進晶片，以及性能表現能夠達到符合市場要求的門檻。

美國商務部出口管制司長肯德勒（Thea Rozman Kendler）在向眾議院外交事務委員會作證時表示：「無論是性能或產量都可能無法符合這台裝置的市場。此外，在這款手機內的半導體晶片性能表現比前幾年還差。因此，我們的出口管制在減緩中國取得先進技術是有意義的。」

拜登政府已針對先進半導體晶片和設備出口至中國大陸發布全面性的限制措施，而美國商務部的產業與安全局在10月已緊縮這些控制措施，涵蓋更多晶片和工具。

儘管這些限制措施出爐，加上美國盟國也實施禁令，但華為與其合作夥伴中芯國際在8月推出了搭載7奈米晶片的手機。這款手機在美國商務部長雷蒙多到訪中國時上市，代表美中科技冷戰進入新階段，也引發華盛頓論辯要限縮北京科技實力的最佳策略。

美國商務部產業與安全局9月初表示，正在調查「號稱是」7奈米的晶片，接著維持沉默，直到肯德勒12日對議員發言。

當被問到華為的技術能力時，肯德勒說：「我們瞭解您們對這項技術發展的憂心。」美國商務部產業與安全局正承受來自共和黨要求對華為、中芯更加強硬的壓力。眾議院外交事務委員會主席麥考爾和其他議員已要求當局切斷華為、中芯這兩家陸企與美國供應業者的關係。

雷蒙多11日受訪時透露，美國將將盡可能採取「強有力」行動來維護國家安全，但不願證實正在調查華為或中芯。

美國 中芯 半導體 華為 晶片

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