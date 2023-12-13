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美股標普和道瓊漲至2022年1月來最高！ 通膨印證「軟著陸」

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
CPI數據公布後，芝加哥商品交易所的FedWatch工具顯示明年3月降息至少25個基點的可能性從數據公布前約50%降至43.7%。
CPI數據公布後，芝加哥商品交易所的FedWatch工具顯示明年3月降息至少25個基點的可能性從數據公布前約50%降至43.7%。

美國股市三大指數周二收復盤中失地，連續三天上漲，標普500指數和道瓊工業指數雙雙收在2022年1月來最高收盤水準。通膨數據公布後讓投資人更加篤定美國經濟走向軟著陸，如今轉而觀望聯準會（Fed）周三發布今年最後一次貨幣決策。

道瓊工業指數上漲173.01點，漲幅0.5%，收在36,577.94點；標普500指數上漲21.26點，漲幅0.5%，報4,643.70點；那斯達克綜合指數上漲100.91點，漲幅0.70%，報14,533.40點，收在2022年3月29日以來的最高水準。

美國10年期公債殖利率從週一的4.238%降至4.205%。

美國11月消費者物價指數年增3.1%，符合路透調查經濟學家的預期，汽油價格下降被租金上漲所抵銷。剔除食品和能源等波動性項目後的核心CPI也符合預期，年增4%。

儘管物價壓力有所上升，但通膨仍處於降溫軌道。Fed主席鮑爾和其他官員看重的一項指標—6個月年化核心通膨率—自2021年初以來首度跌破3%。

LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby說，儘管通膨繼續放緩，但Fed還不會宣布全面勝利，因為擺脫所謂「僵固」通膨的速度不及預期。

市場降低對Fed明年降息的押注，如今認為首度降息的時間點將在5月。根據芝加哥商品交易所的FedWatch工具，明年3月降息至少25個基點的可能性從數據公布前約50%降至43.7%。5月降息的可能性約為78%，高於周一的約75%。

富國銀行投資研究所資深全球市場策略師Scott Wren說：「市場寄希望更有可能出現軟著陸，讓Fed能夠寬鬆貨幣政策。」Wren認為，美股短中期都不太可能強勁上漲。

另一個抑制波動性的因素可能是本周末的選擇權到期，標普500指數已經連續19個交易日沒有出現1%的漲跌幅度，持續時間為8月以來最長。

蘋果（Apple）和微軟分別上漲0.8%。

甲骨文暴跌12.4%，這家雲端服務商預測的第3季營收低於預期，因為雲端服務的需求放緩。

Google母公司Alphabet下跌0.6%，遊戲開發商Epic Games 控告Google反壟斷訴訟中勝訴。

華爾街日報報導孩之寶(Hasbro)將裁員近20%後，該公司股價下跌1.1%。Lucid宣布其財務長將辭職後，股價大跌8.5%。

指數 Fed 通膨

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