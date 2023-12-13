劍指華為 雷蒙多：會強力因應

美國商務部長雷蒙多十一日表示，美國政府正與輝達討論允許向中國大陸銷售ＡＩ晶片的議題，但前提是輝達不能把最先進的晶片賣給陸企。儘管對輝達低階晶片銷陸「開綠燈」，在被問到如何應對大陸在晶片製造領域的突破時，雷蒙多說，美方將儘可能採取「強有力」行動來維護國家安全。

雷蒙多接受路透採訪時說，她一周前與輝達執行長黃仁勳談話，黃仁勳表明「我們不想違反規定。告訴我們規定，我們將配合」。她表示，美方正仔細研究輝達為大陸開發的三款新ＡＩ晶片的細節，「輝達可以、將會且應該向中國銷售ＡＩ晶片，因為大多數ＡＩ晶片將用於商業應用。」

雷蒙多指出，「我們不能允許輝達出口的是最複雜、處理能力最高的ＡＩ晶片，這類晶片會讓中國能夠訓練他們的尖端模型。」

此外，針對被美方列入黑名單的陸企華為在八月發售Mate Pro 60智慧手機，並搭載中芯國際生產的七奈米晶片，被認為華為突破美方的科技封鎖，在野的共和黨議員主張，中芯國際的晶片明顯違反美國對華為的制裁，敦促拜登政府切斷華為、中芯國際與美國供應商的聯繫。

彭博報導，雷蒙多十一日造訪新罕布夏州時回應，「調查需要時間。我們需要它站得住腳。我們需要收集資訊。所以在這個時點，我會說的是，這令人擔憂，我們將在可能範圍內採取最強有力的行動來保護美國。」

中國大陸外交部發言人毛寧昨天在例行記者會回應，中方將繼續密切關注有關動向，堅決維護自身的合法權益；美方多次表示無意對中「脫鉤」，應當將這些承諾落到實處。

至於美國是否正與荷蘭合作調查中芯國際的晶片，雷蒙多拒絕證實調查正在進行中。雷蒙多指出，美方會與盟友討論進行這項調查工作、與企業交談，美國與荷蘭艾司摩爾（ＡＳＭＬ）保持定期聯繫，因為艾司摩爾是美國在出口管制方面的合作夥伴。