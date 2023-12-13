IMF：經濟碎片化將引發「新冷戰」 全球GDP恐減7%

國際貨幣基金（ＩＭＦ）第一副總裁高萍娜（Gita Gopinath）示警，在烏克蘭戰爭和美中關係緊張的情況下，全球經濟碎片化以及基本雙邊貿易的明顯轉變可能引發一場「新冷戰」，將使全球經濟產值損失多達百分之七。

高萍娜十一日在哥倫比亞麥德林舉行的國際經濟協會（ＩＥＡ）的會議上說，如果世界經濟分裂成兩個集團─在西方由美國和歐洲主導、在東方由中國大陸和俄羅斯主導，造成的損失可能達到相當於全球國內生產毛額（ＧＤＰ）的百分之二點五至百分之七。

她說：「雖然沒有跡象顯示世界已從全球化廣泛撤退，但隨著地緣經濟碎片化日益成為現實，斷層線正在出現。」「如果碎片化加劇，我們可能會發現自己處於一場新冷戰之中。」

新冠疫情阻礙了貨物運輸，尤其是來自中國大陸的貨物，俄羅斯入侵烏克蘭導致能源和大宗商品價格急升，這些影響促使各國政府將重心轉向保護自己，在國內生產更多產品，或將產品「友岸外包」到與其關係更穩定的其他國家。去年全球共祭出約三千項貿易限制措施，幾乎是二○一九年的三倍。

過去幾年貿易緊張加劇和關稅提高，大陸已不再是美國的最大貿易夥伴。大陸在美國進口總額的占比二○一八年為百分之廿二，今年上半年已大幅降至百分之十三。

高萍娜表示，墨西哥、印度和阿聯等新興市場，已經削弱了大陸對美國的貿易角色。不僅如此，某些「暗示性證據」也顯示，美中過去的直接關係，正被一些間接關係所取代。

她說：「例如美國對中國貨品課徵關稅，大型電子製造商已加速將生產從中國轉移到越南」；「然而，越南的大部分投入來自中國，而大部分出口則銷往美國。此外，墨西哥今年將超越中國成為對美國最大的商品出口國，但許多在墨西哥開設工廠的製造商，都是瞄準美國市場的陸企。」

高萍娜說，這種碎片化可能造成的嚴重後果，恐將超過各國致力於提高的國內經濟韌性和安全性。她並呼籲各國採取「務實的」作法，盡可能維護自由貿易的好處。