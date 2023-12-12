蘋果iOS 17.2更新 支援空間影片拍攝、加入日誌App

經過1個多月測試，蘋果公司（Apple）今天正式釋出iOS 17.2作業系統更新，在iPhone 15 Pro系列支援拍攝「空間影片」，日後可在空間運算裝置Apple Vision Pro上以3D方式重溫回憶。

iOS 17.2並改進iPhone 15 Pro系列望遠相機拍攝遙遠細小物體的對焦速度。

iOS 17.2也加入全新「日誌」App，幫助使用者透過寫日誌的方式來反思。使用者可以記錄並書寫生活中的日常時刻和特別事件，並附上照片、影片、錄音、地點等內容；裝置端機器學習技術提供個人化的建議，找出日誌內容的靈感，還可自訂通知幫助使用者養成書寫習慣。

新增的空間影片功能，會在標準動態範圍內以每秒30影格的1080p格式拍攝。只要開啟相機App並選取影片模式，將iPhone轉至橫向，點按空間影片標誌，再點按錄製，iPhone會開始用主相機和超廣角相機錄製影片，並將超廣角相機的視野縮放至吻合主相機的視野，然後將內容儲存至單一影片檔中。

iOS 17.2也在iPhone 15 Pro系列的動作按鈕加入翻譯選項，可快速翻譯詞句，或與使用其他語言的人對話。

訊息App包含多項更新，例如點一下顯示於右上角的箭頭，可以輕鬆跳到對話中的第一則未讀訊息；特色選單中的加入貼圖選項，可直接在對話泡泡中加入貼圖；「聯絡人密鑰驗證」功能提供自動提示和聯絡人驗證碼，幫助面對特殊數位威脅的使用者進行驗證，確保使用者只與想要的對象傳送訊息。

針對天氣App，降水量功能可協助掌握未來10天內特定日期的雨雪狀況；風場圖快照可協助快速評估風型，為未來24小時預報的風況做好準備；互動式月相曆能輕鬆查看下個月任何一天的月相。

iOS 17.2還包含其他改進內容和錯誤修正，例如所有iPhone 13和iPhone 14機型皆支援Qi2無線充電器；訊息App貼圖的「敏感性內容警告」，可防止意外看到包含裸露內容的貼圖；AirDrop擴充聯絡人分享選項，靠近2部iPhone即可分享登機證、電影票和其他適用票卡；修正可能導致部分車輛上無法無線充電的問題。