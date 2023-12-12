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雷蒙多：會查華為晶片技術突破 將採最強有力行動保護美國

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國商務部長雷蒙多。美聯社
美國商務部長雷蒙多。美聯社

美國商務部長雷蒙多周一接受彭博新聞訪問時，被問及會如何應對中國大陸最近在晶片製造領域取得的突破時表示，美方將儘可能採取「強有力」行動來維護國家安全。

雷蒙多說，「每當看到令人擔憂的事情，我們都會大力調查」，補充表示事態發展「令人深感擔憂」。

華為出人意料開發出具相對先進處理器的Mate Pro 60智慧手機並於8月上市，對蘋果公司的iPhone構成挑戰，同時也表明華為的生產能力比想像中的更先進。這家被美國列入黑名單的公司與合作夥伴中芯國際生產出這款處理器。

共和黨人正向雷蒙多施壓，稱中芯國際的晶片明顯違反了美國對華為的制裁，並敦促拜登政府完全切斷華為、中芯國際與美國供應商的聯繫。

雷蒙多不願證實正式調查正在進行，但商務部的工業和安全局表示正在調查驅動華為智慧手機的「所謂」7奈米晶片。

她在造訪新罕布夏州納舒厄時表示，「調查需要時間。我們需要它站得住腳。我們需要收集資訊。所以在這個時點，我會說的是，這令人擔憂，我們將在可能的範圍內採取一切最強有力的行動來保護美國。」

雷蒙多10月在國會聽證會上被問及華為手機時表示，工業和安全局需要更多執行其管控措施的資源。她上周末在加州雷根國防論壇上重覆了這一請求。

美國華府自2019年以來已阻止向華為出售特定的美國技術。在過去幾年，拜登政府還就對中國大陸出口先進電腦晶片和製造工具實施了全面管制。

彭博新聞10月報導，中芯國際為華為生產的晶片是使用ASML浸潤式深紫外光（DUV）設備製造搭配其他公司的工具所造。

當被問及美國是否正在與荷蘭協作調查中芯國際晶片，雷蒙多再次拒絕證實相關調查正在進行。

她表示：「但我會說，當然，我們會與盟友討論進行這項調查工作。我們會與盟友、企業、當地消息人士等進行溝通。我們與荷蘭和ASML保持著相當定期的聯絡，因為他們是我們在這些出口管制方面的合作夥伴。我一直定期與他們交流，話題不局限於這項調查。」

美國 中芯 荷蘭

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