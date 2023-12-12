台積電ADR上漲 費半大漲攀抵近2年來最高

台積電ADR周一上漲0.6%，收在100.95美元，較台北交易溢價10.8%。費城半導體指數大漲3.4%，收在2022年1月5日以來的最高水準。

美國股市小漲拉開本周序幕，續創下今年最高收盤水準。輝達(Nvidia)在內七大科技股全墨，但大型公司以外的其他公司大都接棒上漲。博通(Broadcom)大漲近9%，花旗恢復對這家晶片製造商「買進」評級。輝達下跌1.9%。

道瓊工業指數上漲157.06點，漲幅0.4%，收在36,404.93點；標普500指數上漲18.07點，漲幅0.4%，報4,622.44點；那斯達克綜合指數漲28.51點，漲幅0.2%，收在14,432.49點。

台灣加權股價指數周一上漲34.35.98點，收在17,418.34點，台積電漲0.7%收在574.00元。聯電漲1%，收在49.05元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 140.82 +1.94 131.00 7.50

中華電 CHT 118.46 -1.13 120.00 -1.29

台積電 TSM 636.07 +0.60 574.00 10.81

聯電 UMC 49.78 +1.28 49.05 +1.48

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據