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台印度首辦社科工作坊 共推農村永續發展

中央社／ 新德里11日專電

台灣與印度交流再闢新領域，印度社會科學研究委員會與台灣國科會今天在人文社會科學合作架構下，首次舉辦工作坊，雙方學者討論糧食安全、農村生計以及永續發展等議題，共同推進農村永續發展。

印度社會科學研究委員會（ICSSR）今起在新德里辦理「印度台灣雙邊工作坊」，為期兩天，雙方共有40餘名學者與會，台灣學者團由台灣大學地理環境資源學系教授簡旭伸擔任團長。

ICSSR秘書長辛赫（Dhananjay Singh）說，印度正朝全球第3大經濟體的方向邁進，在發展過程中需要其他國家協助，台灣擁有強大的科技力量，印度則有豐沛的人力資源，雙方同為民主國家，是很理想的「知識夥伴」。

簡旭伸表示，台灣團帶來8篇論文與印度方進行交流，範圍涵蓋台灣農村轉型、糧食安全、台灣在農村永續發展國際合作實例，以及台印度農村永續發展比較性研究。

5年前曾深入印度南部農村的簡旭伸回憶，當地村長相信村莊必須在民主制度下才能充分發揮特長，台灣的民主經驗可供印度作參考，雙方可以民主為基礎、以公民社會為力量，互相學習。

曾任駐印度清奈辦事處處長、現任國際合作發展基金會秘書長李朝成，就國合會業務與台灣援外經驗進行了簡報；曾到台灣留學的印度學者潘孟吉（Manoj Kumar Panigrahi），也分享了對台印度關係發展的觀察。

ICSSR主席斯里瓦斯塔瓦（Deepak Kumar Srivastava）、駐印度代表處副代表陳牧民也出席了工作坊的開幕儀式。

駐印度代表處科技組長王金燦，則在會中向印度學者提供了國科會短期研究計畫「外籍高階人才來台實習試辦專案」（IIPP）以及台灣就業金卡等訊息。

ICSSR成立於1969年，隸屬於印度教育部，主要功能是透過為研究計畫、國際合作、能力培育、調查、出版刊物等提供經費，促進印度對於社會科學的研究，並就研究成果向政府相關部門提出建言。

2019年7月26日，當時的科技部（現更名為國科會）與ICSSR簽署雙邊人文社會科學合作備忘錄，但不久後爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，導致合作計畫延後。雙方今天舉辦了備忘錄簽署後的首次社科研究工作坊。

印度與台灣關係近年快迅速升溫，台灣即將在孟買增設辦事處，雙方目前正在洽簽勞務合作備忘錄，台灣教育部與國科會高層官員最近才剛訪問印度。

國科會 印度 食安

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