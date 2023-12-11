阻外資炒作 澳洲外國人購屋稅漲3倍

外資在澳洲買屋成本將增加。澳洲財政部上週日(11日)表示，為了讓當地更多閒置房屋流入市面，將針對外國投資人購買現有房屋的費用提高3倍，希望能降低外資投資炒作的機會。

藉此約束外資

據《路透社》報導，澳洲財政部長查默斯在10日表示，將提高外國買家購買當地現有住宅的費用。他說，「提高已建住宅的購買費用，並對於那些閒置地產加重處罰，可有助於確保外國人在房地產的投資達到符合我國利益。」另外，澳洲政府也會降低外國投資「建造出租」的申請費用，希望能推升更多住宅建案出現。

去年澳洲將外資購買當地房地產的費用調高一倍，並表示4年內將增加4.55億澳元的額外收入。人口2,600萬人的澳洲，房地產價格是世界上最貴之一，由於供不應求，預計當地房地產價格仍會維持穩定成長趨勢。

寄望更多房屋流回市場

據《華爾街日報》報導，查默斯認為，提高外資購屋費用可望帶動讓更多房屋回到市場上，藉此可紓解高漲租金的問題。不過，代表澳洲建商公司的「住房產業協會」認為，政府需要吸引更多外國投資而不是減少。

該協會首席經濟學者雷爾敦說，「澳洲房屋短缺存在兩個普遍誤解，第一是認為有大量的空屋，第二個誤解是外國投資者是住房短缺的原因。」

懲罰稅嚇跑外資

雷爾敦指出，雖然普查結果顯示約有10%的住宅是閒置，但原因很多，例如民眾在普查當晚不在家、部分房屋出售中以及有些房屋正在翻新。該數據與其他已開發國家經濟體一致，並非澳洲住房短缺的原因。從2015年開始，澳洲政府對外國投資人實施一系列懲罰稅，加劇了供應問題。

他說，「這導致投資人撤出澳洲市場，於是成為住宅動工的數量現在只剩2016年一半的主要原因之一。」

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