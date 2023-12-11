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特斯拉衝銷量 沒降價改推其他優惠 投資人為股價緊盯利潤率

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
特斯拉衝刺年末銷量，並未宣布降價，而是提供其他優惠，其中包括免費充電。美聯社
特斯拉衝刺年末銷量，並未宣布降價，而是提供其他優惠，其中包括免費充電。美聯社

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）正進行最後衝刺，以實現華爾街預測的創紀錄單季銷量。想在利率上升和競爭加劇的環境下賣出近50萬輛車並非易事，特斯拉未宣布降價，而是提供其他優惠。

根據巴隆周刊（Barron's）調查，多個Model Y車款的買家可獲得近4,000美元的優惠，外加6個月免費的超級充電服務，後者價值約900美元或更高。整體優惠可能是售價的逾8%。

根據汽車數據提供商Kelly Blue Book，美國10月新車銷售的平均優惠約為售價的5%。

特斯拉的優惠涵蓋所有車型。部分Model 3的優惠，包括免費充電，可達售價的近10%。特斯拉還為部分預購Cybertruck人士提供1,000美元的Model S和X優惠。Cybertruck有些訂單要等到2025年才能交車，預購者也許想先看看其他車款。

特斯拉在第3季交付約43.5萬輛車，低於第3季的46.6萬輛，該公司正試圖讓銷量反彈。華爾街預估第4季可交付約47.5萬輛，這將創下特斯拉單季新高紀錄。

除買車的人以外，投資人也將仔細審視優惠措施，以評估利潤率會受到怎樣的影響。第3季的營業利潤率為7.6%，較一年前下滑近10個百分點。

華爾街預估第4季的營業利潤率大約9%，如何在增加優惠措施的同時還能達此目標會是特斯拉的一大挑戰。利潤率過低勢必影響股價表現。     

特斯拉 售價 華爾街

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