美股年底反彈可能急剎！若Fed周三對降息預期大澆冷水的話

如果美國聯準會（Fed）周三粉碎了市場對2024年降息的預期，那麼在今年最後階段推升美股創新高的漲勢可能有風險。

Axioma的應用研究資深主管Melissa Brown表示，Fed官員和投資人對於何時開始放鬆貨幣政策的看法不完全一致。而聯邦基金利率期貨數據顯示，交易員在過去幾個月裡對降息的預測也翻來覆去。

近期股市波動劇烈，不難想像投資人等待Fed總裁鮑爾周三講話時，市場有多緊張，儘管預計短期利率區間不變。

NorthEnd Private Wealth投資長Alex McGrath說：「我看不出有什麽報告真能讓聯準會改變對貨幣政策的立場。」他指出，近期支撐股債市上漲的主要是對Fed明年降息的預期。

美股在經歷2022年的挫折後，今年勁揚，11月漲幅較大，因基準10年期公債殖利率從16年高點的5%下跌。道瓊工業指數上周五收盤價距離兩年前的創紀錄高點僅差1.5%，標普500指數則收在2022年3月以來最高。

Ned Davis Research首席美國策略師Ed Clissold說：「我們對市場預期明年初降息的興奮情緒有些懷疑。」他表示，Fed需要一個循序漸進的過程來結束貨幣緊縮政策，其基調很可能從非常鷹派轉中性，消除緊縮傾向，然後才談降息。

周五的債市已經再次出現投資人可能重新考慮2024年利率走勢的跡象。垃圾債券通常是市場「金絲雀」，隨基準借貸成本下降，10月底開始的反彈已暫停，僅管近幾周受惠於大量資金流入。10年期和30年期公債殖利率周五也大幅走高，與10月中旬出現的波動相呼應。

Madison Investments固定收益主管Mike Sanders態度謹慎地說，「市場認為3月就會降息的想法有點太激進」，Fed更有可能在明年下半年開始降息。他指出：「我認為最大的問題是，勞動市場持續走強繼續使服務業通膨更加堅挺。目前還沒看到所需要的疲軟使通膨下降。」

周五公布的美國就業報告加重他的憂心。11月非農就業人口增加19.9萬人，多於華爾街日報（WSJ）訪調經濟學家預測的19萬。報告還顯示工資上漲，失業率從3.9%降至四個月低點3.7%。

Sanders說，Fed可能「盡力回擊很快就會降息的說法」，表現於周三更新的利率點狀圖，該圖將提供Fed對貨幣政策可能路徑的最新想法。9月的更新令部分市場人士感到意外，因其強化了央行在更長時間內維持較高利率的立場。

Sanders說，通膨仍可能重新加速，「Fed對通膨的擔憂超過其他任何事。早踩剎車對他們來說沒有任何好處」。

但季節性因素可能有助12月的美股。根據歷史數據，不管牛市還是熊市，道瓊工業指數在12月約有70%都會上漲。Ned Davis的Clissold說：「整體市場前景仍有建設性。軟著陸可能支持牛市繼續。」