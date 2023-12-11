經濟學家：Fed準備降息了

全球金融市場本周關注重心為美國聯準會（Fed）決策，由於按兵不動已成定局，投資人將緊盯Fed決策官員預估利率落點的利率點狀圖、以及主席鮑爾的記者會談話。

經濟學家認為，鮑爾可能暗示Fed官員正準備好討論降息，多數官員也將預期明年降息，但也會避免過度釋放鴿派訊號，重申將「審慎前行」。

本周涵蓋全球60%國內生產毛額（GDP）的經濟體央行都將在60小時內公布利率決策，先是Fed將於台灣時間14日凌晨3時公布決策，接著是巴西央行在台灣時間14日清晨5時30分、英國央行在同日晚間8時、以及歐洲央行（ECB）在晚間9時15分公布決策。除了巴西央行預料將降息2碼至11.75%，美歐英央行預料都將按兵不動。

重頭戲當屬Fed，預估將維持基準利率區間於5.25%~5.5%不變，為連續第三次按兵不動。彭博經濟學家認為，連兩次按兵不動或許能視為暫時暫停，但連三次就代表升息循環結束，整體決策聲明可能暗示進一步升息已非基本情況，接下來的討論若非繼續不動、就是降息。本周將公布的11月通膨與零售銷售數據，預料也將進一步印證最近經濟與通膨將減緩的趨勢。

因此關注重點在於Fed屆時將發布的利率點狀圖、以及鮑爾談話。彭博經濟學家認為，鮑爾可能透露決策官員已在抽象討論準備明年降息的條件，但沒討論到降息時機等細節，並重申若通膨再度攀升，將毫不遲疑採取行動，以免聽起來太過鴿派，從而導致金融情勢過度寬鬆。這卻象徵鮑爾語調的大幅轉向，他11月表示根本沒討論到降息。

彭博經濟學家預測，利率點狀圖將顯示Fed官員將預估明年底的基準利率將降至5.4%，暗示明年會降息3碼，幅度大於9月預估的2碼，後年底基準利率則可能預估降至3.6%，暗示降4碼。

有「Fed傳聲筒」稱號的華爾街日報記者蒂米羅斯也說，Fed官員可能認為利率不必再維持在目前水準，多數官員將預期明年降息，通膨續降可能允許Fed考慮兩種降息情境，一是單純因為經濟趨緩、失業率攀升速度快而預期而降息，二是即便經濟表現良好，也因為通膨降回疫前水準而降息，以維持實質利率穩定，而Fed官員近來的看法似乎支持第二種情境。