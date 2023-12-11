巴隆：標普500挑戰新高

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
MarketWatch報導，第4季企業獲利報告可能使美股再創歷史高點。（路透）
MarketWatch報導，第4季企業獲利報告可能使美股再創歷史高點。（路透）

巴隆金融周刊（Barron's）分析，美股標普500指數目前距離歷史新高收盤價僅5%，在企業本季獲利看旺的催化下，有望締造歷史紀錄。

美股三大指數上周的表現相當平淡，標普500指數微漲0.2%、道瓊工業指數基本持平。美國11月就業數據比預期強勁，本應壓低股市，結果卻是逆勢走高，原因包括比預期強勁的數字被前幾個月的修正、罷工的影響及其他因素所抵銷。這項數據也顯示，不斷升溫的經濟能躲過衰退，美國聯準會（Fed）可能很快就會降息。

現在到年底只剩幾周時間，標普500指數距離2022年1月初觸及的歷史新高收盤價4,796點僅差5%。但還需要一些利多迫使賣方退場，因為空方一直在略低於4,600點時進場，以阻止標普500指數走高。

這個利多正是穩健的企業第4季獲利。標普500指數本季總盈餘預料成長3.6%，達到每股54.49美元，每股銷售額估將成長3.5%至470.35美元。這些數字低於分析師8月底的預估水準，因為許多公司近來發布令人失望的財測，促使分析師調降預期，但預期偏低也意味著待跨越的門檻較低。

22V Research總裁兼首席市場策略師德布斯契爾（Dennis DeBusschere）說：「第4季盈餘可能比目前預期好得多。」

企業獲利很大程度取決於經濟發展，但實質國內生產毛額（GDP）只需成長低個位數，就能讓目前的標普500指數2024年銷售成長5%預估，看起來很合理，而且原料和薪資等成本升幅趨緩，將推升利潤率，同時庫藏股行動有助帶動明年盈餘估計成長12%，達到244美元。

指數 標普 美國

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