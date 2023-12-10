蘋果人事改組牽動iPhone設計

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電

消息人士透露，蘋果公司負責iPhone和Apple Watch智慧手表產品設計的副總裁唐譚（Tang Tan，音譯）將於明年2月離職，他已向上司硬體工程高級副總裁特努斯遞辭呈，意味蘋果最重要的產品線將面臨人事改組。

彭博資訊報導，特努斯和唐譚的幾名副手將在這次改組中承擔更多職責。唐譚的高級副手、iPhone產品設計主管狄恩將獲得升職，並直接向特努斯匯報，執掌Mac團隊硬體工程的主管柏格隆則接手Apple Watch設計。

蘋果並未針對上述消息回覆置評請求。

唐譚之前還負責配件設計和管理蘋果聲學團隊，後者負責無線耳機AirPods多數開發工作。

iPhone和Apple Watch是蘋果的核心業務，占蘋果去年3,833億美元營收的比率遠高於50%。了解蘋果業務的人士指出，唐譚離職對蘋果是一大衝擊，因他之前為蘋果最重要的產品做出關鍵決策。

Watch 主管

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