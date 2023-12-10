GDP萎縮2.9% 學者估日銀緊縮時機未到

日本金融市場連續兩天動盪不安，投資人猜測日本央行很快就會終結負利率政策，但經濟學者警告，由於最新數據顯示第三季日本經濟大幅萎縮，因此現在就預期日銀將採取大膽的緊縮措施，時機仍不成熟。

日銀總裁植田和男七日在國會表示，接下來將是「更具挑戰的一年」，之後又與首相岸田文雄討論貨幣政策。受此一消息影響，日圓對美元匯率一度飆到一四一點六，八日回落到一四三附近；日股東證指數下跌百分之一點五，公債殖利率升到三周來高點。目前市場預期日銀十二月十九日會議後可能終結負利率政策的機率，已上升到百分之三十五。

日銀十月會議時決定讓十年期公債殖利率超過百分之一，為取消殖利率率曲線控管政策再邁出一步。由於日本通膨及工資雙升，投資人已預期日銀將在明年春季終結負利率政策；日本核心消費者物價升幅從二○二二年四月來就一直高於百分之二目標。

但經濟學者表示，日銀要取消超寬鬆貨幣政策，正面臨愈來愈強逆風，包括日圓升值，經濟走軟，以及美國聯準會的緊縮政策可能趨於和緩。

日本第三季國內生產毛額（ＧＤＰ）年增率修正值萎縮百分之二點九，比初估的百分之二點一更差，顯示家庭消費疲軟使經濟陷入困境。

瑞士銀行首席日本經濟學者足立正道表示，由於日本經濟萎縮，加上美國經濟前景及Fed何時降息皆不確定，因此日銀可能審慎行事。他表示，「投資人抓住植田的一句話，因為他們已經預期日圓將回升，因此想要見到市場動盪，並渴望出現催化劑。但若觀察總體經濟情勢，則日銀幾乎不可能十二月就升息」。

花旗集團經濟學者預料日銀十二月及明年元月會議將維持利率不變，因經濟情勢顯示升息缺乏基本面支持。