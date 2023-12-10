聽新聞
test
0:00 / 0:00

GDP萎縮2.9% 學者估日銀緊縮時機未到

聯合報／ 編譯任中原／綜合報導
日圓匯率近期大幅波動，因投資人推測日本央行很快就會終結負利率政策。（路透）
日圓匯率近期大幅波動，因投資人推測日本央行很快就會終結負利率政策。（路透）

日本金融市場連續兩天動盪不安，投資人猜測日本央行很快就會終結負利率政策，但經濟學者警告，由於最新數據顯示第三季日本經濟大幅萎縮，因此現在就預期日銀將採取大膽的緊縮措施，時機仍不成熟。

日銀總裁植田和男七日在國會表示，接下來將是「更具挑戰的一年」，之後又與首相岸田文雄討論貨幣政策。受此一消息影響，日圓對美元匯率一度飆到一四一點六，八日回落到一四三附近；日股東證指數下跌百分之一點五，公債殖利率升到三周來高點。目前市場預期日銀十二月十九日會議後可能終結負利率政策的機率，已上升到百分之三十五。

日銀十月會議時決定讓十年期公債殖利率超過百分之一，為取消殖利率率曲線控管政策再邁出一步。由於日本通膨及工資雙升，投資人已預期日銀將在明年春季終結負利率政策；日本核心消費者物價升幅從二○二二年四月來就一直高於百分之二目標。

但經濟學者表示，日銀要取消超寬鬆貨幣政策，正面臨愈來愈強逆風，包括日圓升值，經濟走軟，以及美國聯準會的緊縮政策可能趨於和緩。

日本第三季國內生產毛額（ＧＤＰ）年增率修正值萎縮百分之二點九，比初估的百分之二點一更差，顯示家庭消費疲軟使經濟陷入困境。

瑞士銀行首席日本經濟學者足立正道表示，由於日本經濟萎縮，加上美國經濟前景及Fed何時降息皆不確定，因此日銀可能審慎行事。他表示，「投資人抓住植田的一句話，因為他們已經預期日圓將回升，因此想要見到市場動盪，並渴望出現催化劑。但若觀察總體經濟情勢，則日銀幾乎不可能十二月就升息」。

花旗集團經濟學者預料日銀十二月及明年元月會議將維持利率不變，因經濟情勢顯示升息缺乏基本面支持。

日本經濟 投資人 美國

延伸閱讀

日銀何時終結負利率？彭博：大約在2024年7月

日本最新通膨率加速上揚 可能促使日銀考慮調整政策

中國內外情勢不佳 日企拓展業務比例創新低

日韓領袖舊金山會談 岸田因交管罕見走路赴會場

相關新聞

美股本周面臨雙重考驗

美股三大指數上周五（8日）全都收在今年來最高，因美國就業數據強勁，印證美國經濟可望實現軟著陸。未來一周，美、歐、英三大都...

兩大運河危機 威脅耶誕旺季

攸關全球貿易通暢與否的兩條重要運河：巴拿馬運河和蘇伊士運河，現在的航運同時受到干擾，金融時報分析，這會威脅到耶誕節前的供...

GDP萎縮2.9% 學者估日銀緊縮時機未到

日本金融市場連續兩天動盪不安，投資人猜測日本央行很快就會終結負利率政策，但經濟學者警告，由於最新數據顯示第三季日本經濟大...

歐盟達成AI立法初步協議

歐盟議員8日已對監管人工智慧（AI）的法規達成初步協議，內容包括規定政府在生物辨識監控方面使用AI及監管聊天機器人Cha...

蘋果人事改組牽動iPhone設計

消息人士透露，蘋果公司負責iPhone和Apple Watch智慧手表產品設計的副總裁唐譚（Tang Tan，音譯）將於...

奈及利亞信評展望​從「穩定」獲調高至「正向」

信評機構穆迪（Moody's）8日將奈及利亞債信評等展望從「穩定」調高至「正向」，但維持債信評等在垃圾級的「Caa1」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。