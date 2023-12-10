美股本周面臨雙重考驗

美股三大指數上周五（8日）全都收在今年來最高，因美國就業數據強勁，印證美國經濟可望實現軟著陸。未來一周，美、歐、英三大都將舉行貨幣決策會議，預料都將維持利率不變，但基於大西洋兩岸通膨降溫趨勢已確立，明年降息已成定局。

標普500指數上周五漲0.4%，連續第六周收高。那斯達克和道瓊工業指數也都上漲0.4%。費城半導體指數漲0.7%，台積電ADR漲1.1%，已連漲三日。

美國11月新增就業人數19.9萬，略優於預期，失業率降至3.7%。密大12月消費者信心反彈超過所有預期，消費者對未來一年的通膨預期創22年來最大降幅。

Lazard首席市場策略師坦普說：「這顯示聯準會（Fed）實現了不慍不火的情境，既能降低通膨又無經濟衰退之虞。」花旗美股策略主管佩蒂特說：「市場漸漸排除下跌的尾部風險，特別是深度衰退和Fed過度緊縮的可能性。」

美股本周將面臨雙重考驗，一是周二公布的11月消費者物價指數，二是台北時間周四凌晨揭曉Fed決策。由於股市價位已高，若消費者物價未能持續降溫，或者Fed立場不如預期溫和，美股下跌風險將大於上漲空間。

市場預期，Fed本次將連續第三度按兵不動，將聯邦資金利率目標區間維持在5.25%~5.5％區間不變。彭博經濟學家指出，連兩次不升息，可被視為「暫時停頓」；連三次不升，即可視為「升息循環終結」。預料決策官員會中討論將聚焦於利率應在目前高檔維持多久。

彭博經濟學家預期，Fed這場會議可望傳達三大訊息：1.官員對目前利率水準「限制性已足夠」愈來愈有信心；2.景氣風險與通膨風險兩者之間更趨平衡，官員將下修核心個人消費支出（PCE）物價指數預測，同時上修今、明兩年失業率預測；3.會後聲明也許會剔除「額外政策緊縮」的措辭，以提及現行利率將維持多久的語句取而代之。