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美台舉行經濟繁榮夥伴對話 聚焦應對脅迫與投資
美國國務院主管經濟成長、能源與環境事務的次卿費南德茲（Jose Fernandez）7日與台灣經濟部長王美花、外交部政務次長李淳等人，舉行了第四次經濟繁榮夥伴對話（EPPD）。
國務院表示，此次對話重點包含，應對經濟脅迫、供應鏈韌性與投資、解決稅務相關障礙以增進美台之間的投資，並確保安全的能源轉型以邁向台灣2050年淨零碳排的目標。
國務院8日表示，這項對話由美國在台協會（AIT）和台北駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）主持，會議採面對面和線上混合進行。
國務院表示，雙方討論藉由對話，討論過去一年的進展，並確定合作、訊息共享和相互理解的新領域；美台雙方均歡迎這次對話，並視其為深化經濟合作與強化兩經濟體強健的經濟夥伴關係的機會。
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