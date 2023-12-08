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美股盤前重點／上月非農就業比預期強 蘋果擴大布局印度和越南

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
在上月非農就業報告公布後，美股道瓊期指在盤前下跌130點。路透
在上月非農就業報告公布後，美股道瓊期指在盤前下跌130點。路透

在最新數據顯示美國上月新增非農就業人數為19.9萬人、比市場預期強後，美股期指8日盤前全面下跌，道瓊期指一度下跌130點，隨後漲幅收斂。

美國上月非農就業報告比預期強

美國勞工部8日公布，11月新增非農就業人數為19.9萬人，比市場預期的19萬人多，也比10月的增數15萬人加速成長；上月的失業率也降至3.7%，低於預期的3.9%。

蘋果擴大布局印度、越南 降低對中國大陸依賴

華爾街日報報導，蘋果（Apple）計劃攜手印度塔塔集團與鴻海集團，規劃未來兩到三年內，每年在印度製造超過5,000萬支iPhone，力圖把印度製iPhone的占全球的比重衝上25%。另據日經新聞報導，蘋果首度將iPad產品開發資源分配到越南，在在顯示蘋果有意降低對中國大陸的依賴。

沙俄籲擴大減產 國際油價跳漲

石油輸出國組織與盟國（OPEC+）兩大產油國沙烏地阿拉伯和俄羅斯均呼籲，OPEC+成員國應在未來幾個月進一步減產，帶動布蘭特原油、西德州中級原油這兩大國際油價指標，於8日盤中一度跳漲近3%。

微軟投資OpenAI受到英國調查

英國競爭與市場管理局（CMA）正對微軟投資人工智慧（AI）業者OpenAI 100億美元進行調查，以研判微軟此舉是否創造出類似收購的局面，達成對OpenAI實質的控制權，是全球第一個調查兩者關係的主要監管機關。

印度 OpenAI 美股

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