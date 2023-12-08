快訊

Live／日投先發嘉陽宗一郎投滿8局飆9K 中華隊仍未得分0:0

印度股市再衝歷史新高 後市持續看旺

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
印度股市近期漲勢凌厲，外資持續看好後市。路透
印度股市近期漲勢凌厲，外資持續看好後市。路透

印度股市市值日前收盤歷來首度突破4兆美元後，8日繼續衝上歷史新高，在外資與國內散戶的追捧下，後市持續看旺。

印度標普BSE Sensex指數8日收盤上漲0.4%，達到創紀錄的69,825.6點，一周來上漲3.5%，為去年7月來最大單周漲幅，也是連續第六周走高，締造三年來最長的周線漲勢。最新利多為印度央行在一如預期維持基準利率不變之際，上調止於明年3月的今年度經濟成長率預測，從6.5%調高到7%，高於多數經濟學家的預估。

在孟買證交所（BSE）掛牌的印度企業市值已在11月29日歷來首度突破4兆美元，BSE數據顯示，這些企業的市值8日續增至約4.25兆美元。

當地券商FYERS指出，印度股市可望繼續上漲，偶爾會小幅回檔修正，預料大型股將因為估值相對便宜而持續吸引資金。印度14億人口中的投資階層日益壯大，加上外資湧入，都提振印度股市。彭博數據顯示，外資今年來已淨買入150億美元的印度股票。

投資人樂見總理莫迪整體更開放市場和親商的政策，且可望在明年國會大選連任，有望延續當前政策，對印度經濟前景感到振奮。摩根大通私人銀行投資策略亞洲主管沃夫說，過去20年的數據顯示，印度是經濟成長與市場報酬關係最密切的經濟體之一。

隨著印度就業人數增加、相對便宜的薪資、及高比重的人口會說英語，吸引了外國直接投資（FDI），印度經濟可望繼續快速成長，在明年可能貢獻全球約16%的經濟成長。

許多製造商為因應地緣政治風險，降低對中國大陸曝險，也嘉惠印度。英國金融時報（FT）報導，蘋果打算將部分電池轉往印度生產。蘋果最大供應商鴻海也說，計劃投資逾15億美元於印度建設新廠。

印度 外資

延伸閱讀

恐怖！22歲男當街姦屍 死者竟是70歲母親 調查揭更多詭異案情

蘋果新NB、平板 拚扭轉頹勢

台印能成戰略夥伴？ 清大學者：中印開戰要派多少人支援

國科會副主委林敏聰訪印度 次長級會議深化合作

相關新聞

美國有必要課富人稅嗎？ 華倫：瞧馬斯克怎麼買推特的就明白

美國民主黨籍參議員華倫（Elizabeth Warren）再度呼籲課徵「富人稅」，讓財產淨值超過5,000萬美元的家庭繳...

澳洲兩大油氣公司洽談合併 將創造市值520億美元天然氣巨擘

澳洲兩大石油和天然氣製造商Woodside和Santos，已啟動談判來討論合併的可能性，這有望創造出一家市值800億澳幣...

歐洲馬鈴薯價大漲 因豪雨讓馬鈴薯「深陷泥淖」耶誕大餐恐更貴

歐洲馬鈴薯價格近來大漲，期貨價盤旋於至少14年來同期新高的水準，因為豪雨阻礙收成，限制了這種耶誕大餐主食的供給量，而且馬...

「唯一以AI命名首相」旋風式訪大馬 黃仁勳稱將設數據中心

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳今天造訪馬來西亞，他與媒體座談時說，馬來西亞是東南亞擁有卓越基礎設施的樞紐，並表...

沙國、俄羅斯籲擴大減產 國際油價跳漲

全球兩大產油龍頭國沙烏地阿拉伯和俄羅斯均呼籲，石油輸出國組織與盟國（OPEC+）成員應在未來幾個月進一步減產，帶動國際油...

谷歌Gemini完勝ChatGPT？ 專家一看展示影片揭蹊蹺

谷歌（Google）6日推出自家的生成式AI模型「Gemini」，迎戰問世一年多的ChatGPT，然而發布才過一天，外界...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。