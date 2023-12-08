印度股市再衝歷史新高 後市持續看旺

印度股市市值日前收盤歷來首度突破4兆美元後，8日繼續衝上歷史新高，在外資與國內散戶的追捧下，後市持續看旺。

印度標普BSE Sensex指數8日收盤上漲0.4%，達到創紀錄的69,825.6點，一周來上漲3.5%，為去年7月來最大單周漲幅，也是連續第六周走高，締造三年來最長的周線漲勢。最新利多為印度央行在一如預期維持基準利率不變之際，上調止於明年3月的今年度經濟成長率預測，從6.5%調高到7%，高於多數經濟學家的預估。

在孟買證交所（BSE）掛牌的印度企業市值已在11月29日歷來首度突破4兆美元，BSE數據顯示，這些企業的市值8日續增至約4.25兆美元。

當地券商FYERS指出，印度股市可望繼續上漲，偶爾會小幅回檔修正，預料大型股將因為估值相對便宜而持續吸引資金。印度14億人口中的投資階層日益壯大，加上外資湧入，都提振印度股市。彭博數據顯示，外資今年來已淨買入150億美元的印度股票。

投資人樂見總理莫迪整體更開放市場和親商的政策，且可望在明年國會大選連任，有望延續當前政策，對印度經濟前景感到振奮。摩根大通私人銀行投資策略亞洲主管沃夫說，過去20年的數據顯示，印度是經濟成長與市場報酬關係最密切的經濟體之一。

隨著印度就業人數增加、相對便宜的薪資、及高比重的人口會說英語，吸引了外國直接投資（FDI），印度經濟可望繼續快速成長，在明年可能貢獻全球約16%的經濟成長。

許多製造商為因應地緣政治風險，降低對中國大陸曝險，也嘉惠印度。英國金融時報（FT）報導，蘋果打算將部分電池轉往印度生產。蘋果最大供應商鴻海也說，計劃投資逾15億美元於印度建設新廠。