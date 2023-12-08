沙國、俄羅斯籲擴大減產 國際油價跳漲

全球兩大產油龍頭國沙烏地阿拉伯和俄羅斯均呼籲，石油輸出國組織與盟國（OPEC+）成員應在未來幾個月進一步減產，帶動國際油價8日一度跳漲近3%。

國際油價基準的布蘭特原油明年2月期貨8日盤中飆漲2.81%，漲幅隨後收斂至1.7%，報每桶75.31美元。美國西德州中級原油明年1月期貨也一度漲2.81%，隨後漲幅收斂至1.67%，成為每桶70.50美元。

沙國和俄國都正自願減產，以限制全球原油供給。儘管部分OPEC+國家希望提高產量配額，但成員國仍在本月會議上，同意每日限制產量220萬桶。

然而，8日升勢不足以收復本周失土，油價過去五天來下跌約5%。一大憂慮是近兩年來利率激增後，拖累全球經濟放緩，傷害原油需求。而且非OPEC成員的美國產量已提高至破紀錄的每日1,300萬桶。