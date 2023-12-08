蘋果傳將iPad NPI轉移越南 強化大陸外第二個製造中心

日經新聞引述消息人士報導，蘋果（Apple）首度將iPad產品開發資源分配至越南，此舉意義重大，代表蘋果有意強化越南成為中國大陸以外另一個製造中心的地位。

日經指出，蘋果正和iPad主要組裝供應商比亞迪合作，將新產品導入（NPI）資源遷到越南。NPI涉及蘋果這樣的科技公司和供應商合作，對新產品的設計和開發進行協同作業，確保設計藍圖是可行的。這是蘋果首次把iPad的NPI資源轉移到越南。

日經引述消息來源說，某一款iPad試產的工程驗證將於預計明年2月中左右展開，這款iPad明年下半年即可問世。

比亞迪也是第一家於2022年協助蘋果將iPad組裝作業轉移越南的供應商，日經早先已報導。這次NPI工程資源轉移以入門級款式為主，而非高階iPad Pro。