快訊

機場採檢！1男童從陸入境驗出首例黴漿菌 羅一鈞：不意外

彰化芭樂園情殺案！女果農最後一通求救電話打給侄兒：我被xx砍

Lin bay好油案偵結 林裕紘、許哲賓起訴 桃檢建請從重量刑

蘋果傳將iPad NPI轉移越南 強化大陸外第二個製造中心

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
蘋果正和iPad主要組裝供應商比亞迪合作，將新產品導入（NPI）資源遷到越南。美聯社
蘋果正和iPad主要組裝供應商比亞迪合作，將新產品導入（NPI）資源遷到越南。美聯社

日經新聞引述消息人士報導，蘋果（Apple）首度將iPad產品開發資源分配至越南，此舉意義重大，代表蘋果有意強化越南成為中國大陸以外另一個製造中心的地位。

日經指出，蘋果正和iPad主要組裝供應商比亞迪合作，將新產品導入（NPI）資源遷到越南。NPI涉及蘋果這樣的科技公司和供應商合作，對新產品的設計和開發進行協同作業，確保設計藍圖是可行的。這是蘋果首次把iPad的NPI資源轉移到越南。

日經引述消息來源說，某一款iPad試產的工程驗證將於預計明年2月中左右展開，這款iPad明年下半年即可問世。

比亞迪也是第一家於2022年協助蘋果將iPad組裝作業轉移越南的供應商，日經早先已報導。這次NPI工程資源轉移以入門級款式為主，而非高階iPad Pro。

越南

延伸閱讀

大陸壽險業籌500億人民幣護盤基金！習近平「既要又要」嚇壞金融圈

差距不到千台！比亞迪第三季純電車銷量緊追特斯拉

純電車佔比高、比亞迪出頭天！2024歐洲年度風雲車決選名單公布

世界最速！比亞迪達成第600萬輛Hybrid與PHEV油電車下線里程碑

相關新聞

紐時：WeWork等破產 掀起新創公司倒閉潮

共享辦公室平台WeWork創立時集資超過110億元，醫療自動化服務公司Olive AI創立資金8億5200萬元，貨運初創...

分析師：明年iPhone 16整合生成式AI 「這部分」升級將是關鍵

邊緣運算人工智慧（Edge AI）在智慧型手機應用備受矚目，分析師預期，蘋果（Apple）明年iPhone 16系列將整...

企業支出低迷競爭激烈 博通預料營收遜於預期

美國晶片大廠博通公司（Broadcom Inc）今天表示，企業支出乏力加上業界競爭激烈，為收購雲端運算公司VMware的...

美債是否漲過了頭 今公布就業報告就能分曉

規模26兆美元的美債市場這波猛烈反彈，到底是否漲過了頭，最快在今晚公布的美國就業報告即可分曉。

日圓連二日走升！ 韓元台幣補漲 市場押注日銀負利率退場

日圓周五繼續走升，交易員擴大對日本央行最快本月退出負利率政策的押注。新台幣周五也扭轉本周頹勢，在亞幣表現僅次於韓元。

AMD新晶片來勢洶洶 為什麼Nvidia投資人不必擔心？

超微（AMD）的人工智慧（AI）新晶片來了，不過有分析師認為，輝達（Nvidia）的投資人不必太擔心這位輝達主要對手的最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。