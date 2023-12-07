前X主管控：因反對削減預算 遭馬斯克非法解雇
特斯拉執行長馬斯克收購推特並更名X以來爭議不斷，現在又傳出一名X前安全主管控訴馬斯克和X，稱馬斯克在收購推特後不久便實施大幅預算削減，但他因為反對此決定而遭到非法解雇。
衛報報導，X全球資訊安全主管羅薩（Alan Rosa）5日晚間向新澤西州聯邦法院提起訴訟，指控馬斯克及推特違反合約、不當終止合約和報復等。對此，X沒有立即回應置評請求。
羅薩聲稱，去年底馬斯克收購該公司後，他被告知將部門的實體安全預算削減50%，並關閉X與世界各地執法機構共享資訊的軟體。
羅薩說，他之所以反對，是因為削減開支將使X面臨風險，恐違反其於2022年初與美國聯邦貿易委員會（FTC）達成的1.5億美元和解協議，該協議聲稱X濫用用戶的個人資訊，並要求X加強隱私保護。
訴訟指出，羅薩提出這些疑慮後沒幾天就被解雇。羅薩正在尋求未具體說明的補償性和懲罰性賠償以及法律費用。
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