油價暴跌4% 布蘭特失守75美元 演算法交易加劇跌勢 金價收漲

國際油價周三（6日）大跌約4%，跌至6月以來的最低收盤水準，因美國上周汽油庫存增幅大於預期，加劇了對燃料需求的擔憂，此外，演算法交易加劇了跌勢；金價小幅收高，因美國民間領域就業數據支撐聯準會的降息預期，美債殖利率下滑。

油價大跌4%

布蘭特原油2月期貨收跌2.9美元，跌幅3.8%，報每桶74.30美元；美國西德州原油（WTI）1月期貨下跌2.94美元，跌幅4.1%，報每桶69.38美元。

布蘭特原油自7月初以來首次跌破每桶75美元。美國原油自7月以來首次跌破70美元。

BOK Financial交易高級副總裁Dennis Kissler說：「燃料方面出現了需求破壞。目前市場更關注需求而非供應。」

彭博資訊指出，布蘭特原油的未平倉合約減少和一直在做空原油的趨勢跟隨演算法交易，加劇了跌勢。

明年7月交割的美國西德州中質原油價格周三較1月交割的原油價格高出約0.90美元，為12月12日以來的最高溢價，顯示市場供應充足且憂心消費疲弱。

休斯頓Lipow Oil Associates總裁Andrew Lipow表示，投資人現在覺得市場供應有點過剩，理由是美國產量強勁，煉油廠運行疲軟。

美國能源資訊局（EIA）表示，上周美國汽油庫存增加540萬桶，是分析師預期增加100萬桶的五倍多。美國汽油期貨跌至兩年來的最低點。上周美國原油庫存減少了460萬桶，遠遠超出分析師預期的減少140萬桶。

在信評機構穆迪將中國大陸的A1評級展望從穩定下調至負面後一天，對大陸經濟健康狀況的擔憂也對油價造成了影響。

周三，俄羅斯總統普亭前往阿拉伯聯合大公國和沙烏地阿拉伯，會見了阿聯總統穆罕默德和沙國王儲賓沙爾曼，討論的議題包括石油和OPEC+。

金價收漲

現貨黃金價格上漲0.3%，至每英兩2,025.55美元。美國黃金期貨收漲0.6%，報每英兩2,047.90美元。

指標10年期美國公債殖利率下探至逾三個月新低。

金價在周一創下2,135.40美元的歷史新高，隨後由於市場對降息時機的不確定性，金價下跌超過100美元。

在聯準會下周召開政策會議之前，將於周五公布的美國非農就業數據可能會進一步指引金價走勢。

周三公布的ADP全國就業報告顯示，11月民間新增就業數增加10.3萬個。10月數據下修為增加10.6萬個，前值為增加11.3萬個。接受路透訪查的經濟學家此前預測11月民間就業將增加13萬個。

道明證券（TD Securities）分析師表示：「黃金和白銀交易商正坐在火藥桶上，周五的非農數據可能會點燃火焰...雖然我們預計總體不利因素將在中期對貴金屬空頭部位構成壓力，但目前的情況對軋空而言已經成熟。」

白銀跌0.9%，至每英兩23.92美元；白金跌1%，至890.35美元，均連續第三個交易日下跌。

鈀金攀升1.3%，至946.31美元，結束了六連跌，從上一交易日觸及的五年低點反彈。